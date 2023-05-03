Больше минтая и пикши: в России нарастили вылов и производство рыбной продукции

Объем добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями по данным на 3 мая составил 1,82 млн тонн, что на 6% больше прошлогоднего уровня. Наибольший вклад традиционно внесли дальневосточные рыбаки, сообщили в пресс-службе Росрыболовства со ссылкой на сведения из отраслевой системы мониторинга. Кроме того, по данным Росстата, объем производства рыбной продукции в первом квартале вырос на 9% по сравнению с 2022 годом и составил 1,2 млн тонн.

Статья по теме: Игра в лосося

«В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне объем добычи увеличился на 6,1% и достиг 1,4 млн тонн. На промысле минтая добыто на 70 тыс. тонн больше – свыше 1 млн тонн. Вылов сельди вырос на 10,7 тыс. тонн – до 227,2 тыс. тонн, камбалы – на 3,2 тыс. тонн, до 24,7 тыс. тонн. Объем добычи трески составил 54,2 тыс. тонн», — сообщили в Росрыболовстве.

В Северном рыбохозяйственном бассейне вылов с начала года составил 168,4 тыс. тонн, в том числе трески – 96,1 тыс. тонн, пикши – 32,5 тыс. тонн (+ 5,1 тыс. тонн к уровню 2022 года), мойвы – 23 тыс. тонн (+0,4 тыс. тонн). В Западном бассейне объем добычи вырос на 5,3% и достиг 41 тыс. тонн. Вылов шпрота составил 27,2 тыс. тонн (+2,2 тыс. тонн), сельди балтийской – 12 тыс. тонн (+0,2 тыс. тонн). В Волжско-Каспийском бассейне рыбаки добыли 34,2 тыс. тонн рыбы, что на 4,3% больше показателя 2022 года, в том числе кильки – 24,5 тыс. тонн (+6,5 тыс. тонн). В Азово-Черноморском бассейне выловлено 11 тыс. тонн рыбы, в том числе 8,5 тыс. тонн хамсы.

«В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объем добычи (вылова) российский рыбопромысловый флот освоил 166,5 тыс. тонн — почти на 20% выше уровня соответствующего периода 2022 года», — добавили в Федеральном агентстве по рыболовству.

По данным Росстата, в первом квартале производство мороженого мяса рыбы (включая фарш) выросло до 36 тыс. тонн, что на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство мороженой рыбы увеличилось на 19%, до 771 тыс. тонн, ракообразных, моллюсков, водных беспозвоночных мороженных и приготовленных — на 1%, до 25 тыс. тонн, муки и гранул из водных биоресурсов (непищевого назначения) – на 3%, до 53 тыс. тонн. Кроме того, в январе-марте на 12% вырос объем экспортных поставок филе рыбного и прочего мяса рыбы (включая фарш), до 57 тыс. тонн.