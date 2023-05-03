Даже Сбер не удержался

Падает не только нефть, но и практически все промышленные товарные активы. Связано это с тем, что крупный капитал сбрасывает и акции, и товарные фьючерсы в преддверии сегодняшнего заседания ФРС США, опасаясь, что американский регулятор продолжит бороться с инфляцией ужесточением денежно-кредитной политики в ущерб экономике.

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К российскому закрытию нефть подешевела на 4,6% и стоила около $72 за баррель. В районе обеда падение «черного золота» пыталось было остановиться, но открытие торгов акциями в США возобновило распродажи.

С начала текущей недели котировки нефти потеряли уже свыше 10%. Технически она выглядит сильно перепроданной, поэтому с очень большой вероятностью после любого вердикта Федрезерва стоит ждать как минимум технического отскока. Но произойти это может как сегодня поздно вечером, так и завтра – в последнее время первая реакция рынков на новости от ФРС часто бывает ложной.

Отечественные инвесторы пытались сопротивляться внешнему негативу, и в районе обеда даже вытащили Индекс Мосбиржи в «зеленую» зону. Но очередная волна падения нефти заставила игроков начать активно сбрасывать акции. В результате, по итогам дня основной рублевый индикатор рынка просел почти на 1,9%.

Не удержался даже Сбер, снизившийся, как и весь рынок, на 1,9%. Техническая картина по бумаге ухудшилась: она не смогла закрепиться выше сопротивления 240 руб. и провалилась под него. Однако сейчас на это не стоит обращать особого внимания, поскольку осталось лишь три дня, чтобы успеть купить Сбер и получить дивиденды в размере 25 руб. на акцию.

Если внешний фон улучшится, акции Сбера будут в числе лидеров роста.

Достойно встречает обвал стоимости своей продукции нефтянка. «Роснефть» подешевела на 2,3%, а «Лукойл» еще меньше – всего лишь на 1,3%.

Аналитики «Газпромбанк Инвестиции» рекомендуют обратить внимание именно на акции «Лукойла».

«”Лукойл” остается нашим фаворитом в нефтегазовом секторе по причине большей отдачи в виде дивидендов и выкупа акций по сравнению с прочими нефтяными компаниями. Дивидендная доходность за 2023 год может составить более 15%», – пишут они в своем обзоре.

Акции Московской биржи, практически не участвовавшие в последнем ралли рынка, поддержала информация о росте торговых оборотов биржи в апреле на 2,6% в годовом выражении. Эта бумага и раньше часто выглядела очень сильно периоды времени, когда Индекс Мосбиржи уходил в коррекцию. Однако это совершенно не значит, что и отскакивать она будет сильнее других.

В целом же ничего страшного с российским рынком акций пока не происходит: идет долгожданная коррекция, причем вызванная не какими-то внутренними поводами, а резким ухудшением внешнего фона. В частности, инвесторы полностью проигнорировали информацию о том, что Кремль был атакован дронами.

Нет никаких сомнений, что еще пару лет назад, когда на отечественном фондовом рынке господствовали нерезиденты, на 10-процентный обвал нефти с начала недели Индекс Мосбиржи отреагировал бы гораздо большим снижением, чем менее 4%за последние два дня.

