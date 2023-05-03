Для тушения пожара на нефтебазе в краснодарском поселке привлекли пять пожарных поездов

К ликвидации возгорания резервуара с нефтепродуктами в Темрюкском районе Краснодарского края привлечено около 190 человек и несколько пожарных поездов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Сейчас с огнем борются 188 человек. К тушению привлекли пять пожарных поездов», — написал Кондратьев. Чиновник поблагодарил пожарных за оперативную и слаженную работу и рассказал, что на месте происшествия находится начальник главного управления МЧС по краю Олег Волынкин, который руководит процессом тушения.

Глава региона отметил, что возгорание серьезное, для его локализации используют пенную атаку.

Ранее стало известно, что в краснодарском поселке Волна на площади 1,2 тыс. кв. м горит резервуар с нефтепродуктами. Причины ЧП устанавливаются.

Как пишут ТАСС и «РИА Новости», по предварительным данным, резервуар загорелся в результате падения беспилотника. Уточняется, что пожар возник на территории предприятия АО «Таманьнефтегаз», горит резервуар объемом 20 тыс. кв. м.

По сведениям Shot, на нефтебазу осуществили налет два БПЛА, один из них удалось сбить на подлете, второй рухнул на нефтехранилище.