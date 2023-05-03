Двойной удар: спекулянты и клиенты в панике атакуют банки США

Когда менее чем за 2 месяца случились три из четырех крупнейших в истории США банковских крахов, трудно ожидать от американцев такого же спокойствия, какое сейчас пытаются изобразить на лицах местные банкиры и чиновники. И второй после краха First Republic Bank день выдался в этом отношении еще более нервным, чем первый.

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Акции американских банков не просто не остановили вчера падение – они с самого утра полетели вниз с ускорением. Дешевели даже бумаги JPMorgan Chase, который накануне, купив активы и депозиты First Republic, примерил на себя роль спасителя банковской системы США.

Это, к слову, привело к обвалу и по другую сторону океана. Поначалу в Европе финансовые акции росли, увидев в этой сделке оптимистичный финал кризиса, но день банковский сектор STOXX 600 завершил падением на 1,5%.

В США все было куда масштабнее и мрачнее.

Вчерашние торги индекс KBW Bank, в который входят как крупнейшие региональные банки, так и системообразующие гиганты, закрыл падением на 4,47% – и это он еще отскочил от минимума дня. Тем не менее, он все равно был на самом низком уровне с ноября 2020 года. JPMorgan потерял 1,6%, Citigroup – 2,67%, Bank of America – 3,06%, Wells Fargo – 3,86%. А вот акции не столь крупных банков, особенно если их финансовая состоятельность уже вызывала сомнения, упали заметнее: KeyCorp – на 8,96%, Zions Bancorporation – на 11,91%, а Comerica – на 12,45%.

Но за пределами этого индекса все было еще хуже. Индекс KBW Regional Banking упал на 5,52%, а Nasdaq Bank – на 5,29%. Оба они тоже скатились до минимума с ноября 2020 года, но акции отдельных банков просто рухнули – их динамику смело можно сравнивать с бумагами First Republic Bank в марте. Они падали на десятки процентов, а торги ими периодически останавливали. И как показывает практика, это может оказаться предсказанием судьбы и самих банков. Так, акции Territorial Bancorp вчера потеряли 36,05%, а PacWest Bancorp – 27,78%. Последние падали по ходу дня и более чем на 40%, но эти бумаги уже не первый день кормят «медведей», и на логичной фиксации прибыли от «шортов» они немного отскочили. Тем не менее, с начала года PacWest, владеющая Pacific Western Bank, уже подешевела на 70,1%.

«Март возвращается в мае», – написали вчера аналитики Goldman Sachs. Они напомнили, что после мартовских банкротств беспокойство рынка было смягчено только вливанием крупнейшими банками $30 млрд на депозиты в First Republic.

Теперь эта анестезия исчезла. Все понимают, что завтра ФРС с огромной вероятностью повысит ставку, но одновременно никто не забыл, что корень проблем рухнувших банков – именно в росте доходностей. Он уронил котировки облигаций и обесценил кредиты. А в том, что всю ликвидность из регионального американского банка клиенты могут вытащить за считанные если не дни, как в случае с SVB, то за недели, мало кто теперь сомневается.

Заявления министра финансов США о том, что уже к июню возможен дефолт, ситуацию только обостряют. Будет он или нет, но все это бьет по котировкам самых ликвидных бумаг в портфелях банков – краткосрочных казначейских векселей. Хуже того: еще в марте зашептались о новых проблемах банков, а сейчас о них уже говорят в полный голос. Они тоже связаны с ужесточением денежно-кредитной политики – это падение цен на коммерческую недвижимость. А ведь региональные банки были особенно активны в этой области.

С предупреждением уже выступил даже партнер Уоррена Баффета Чарли Мангер, заявивший, что американские банки обременены плохими кредитами на строительство коммерческой недвижимости.

«У нас множество проблемных офисных зданий, множество проблемных торговых центров, множество другой проблемной недвижимости», – отметил он в интервью Financial Times.

Этому человеку очень верят и инвесторы, и вкладчики. Так что, если кто-то еще не обратил внимания на кризис, то теперь обратит. И обвал котировок акций банка, в котором человек или компания держит счета, будет сигналом, на который после всего случившегося будет очень трудно не реагировать.

«Если кризис доверия мог случиться с First Republic, то он может случиться с любым банком в этой стране, – говорил вчера Reuters главный исполнительный директор Longbow Asset Management Джейк Доллархайд. – Это банкротство, к сожалению, означает, что и другие так называемые проблемные региональные банки должны не смыкать глаз.»

