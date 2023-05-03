В Goldman Sachs назвали «самое страшное» для газового рынка Европы

Кризис на газовом рынке Европы может вернуться той зимой, при этом цены могут вырасти более чем в два раза при оживлении спроса. К такому выводу пришли аналитики Goldman Sachs Group Inc, сообщает Bloomberg.
Из-за умеренных температур и усилий по экономии потребления цены на газ упали весной до менее чем 40 евро за мегаватт-час (420 евро за 1000 м³), что намного меньше в сравнении с рекордными уровнями, достигнутыми в августе прошлого года. По словам делегатов газовой конференции Flame в Амстердаме, самоуспокоенность потребителей — от промышленности до электростанций и домашних хозяйств — может привести к ужесточению рынка в конце этого года.
Этой зимой Европа была спасена мягкой погодой и слабым спросом на СПГ со стороны Китая, но неизвестно, сохранятся ли эти условия. Контракты на зимние месяцы уже указывают на рост цен на газ, но рынок, возможно, недооценивает, насколько бычьим он может стать с первыми признаками холодной погоды.
«Самое страшное — ранние зимние холода, — сказала Саманта Дарт, аналитик Goldman Sachs Group Inc., в интервью в кулуарах конференции. Цены выше 100 евро (за мегаватт-час или 1050 евро за 1000 м³) по-прежнему «очень реалистичны», хотя слабый спрос может отложить ралли, которое прогнозировалось на август.
Также неясно, какая доля снижения спроса в Европе, вызванного ростом цен в прошлом году, является постоянной, а какая зависит от цены и может восстановиться.
По словам одного из крупнейших трейдеров Vitol Group, рынок будет оставаться напряженным до тех пор, пока после 2026 года не появятся новые поставки сжиженного природного газа.
Рынок «станет гораздо более уязвимым к рискам», заявил на конференции глава отдела краткосрочной торговли СПГ в Vitol Стюарт Сандерс.