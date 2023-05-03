В Goldman Sachs назвали «самое страшное» для газового рынка Европы

Кризис на газовом рынке Европы может вернуться той зимой, при этом цены могут вырасти более чем в два раза при оживлении спроса. К такому выводу пришли аналитики Goldman Sachs Group Inc, сообщает Bloomberg.

Из-за умеренных температур и усилий по экономии потребления цены на газ упали весной до менее чем 40 евро за мегаватт-час (420 евро за 1000 м³), что намного меньше в сравнении с рекордными уровнями, достигнутыми в августе прошлого года. По словам делегатов газовой конференции Flame в Амстердаме, самоуспокоенность потребителей — от промышленности до электростанций и домашних хозяйств — может привести к ужесточению рынка в конце этого года.