Норвегия намерена захватить газовый рынок Европы

Крупнейшие нефтегазовые компании Норвегии возобновляют планы по разведке месторождений в арктических водах, — следует из публикации Bloomberg. Правительство добивается новых открытий в Баренцевом море, чтобы обеспечить будущее страны как ключевого поставщика энергии в Европу.

По оценкам Bloomberg, в норвежской части Баренцева моря сосредоточено более 60% неразведанных углеводородных ресурсов Норвегии, и его долгое время рассматривали как будущее для нефтегазовой промышленности страны. Но успехи в разведке были незначительными, а отсутствие инфраструктуры затрудняло разработку месторождений. В последние годы росли сомнения относительно того, сколько из этих неиспользованных ресурсов в конечном счете будет добыто и экспортировано.

Статья по теме: Норвегия подставила Европе газовую подножку

В 2022 году Норвегия стала крупнейшим поставщиком природного газа в Европу, но при этом она испытывает растущее давление потребителей, поскольку ей необходимо перекачивать большое количество топлива своим соседям на фоне разрыва энергетических связей ЕС с Россией.

Торгер Род, главный исполнительный директор норвежской компании Var Energi, специализирующейся на производстве энергии в регионе Баренцева моря, заявил: «Статус-кво — это не вариант. Даже если мы хотим сохранить производство, мы должны исследовать больше, мы должны найти больше».

Норвегия уже перекачивает нефть и газ из двух месторождений в Баренцевом море (Голиаф и Сневит). Бурение в этом районе более технологично, чем в других арктических водах, поскольку южные района моря остаются в основном свободными ото льда в течение всего года из-за согревающего эффекта Гольфстрима. Но стране необходимо больше проектов, чтобы оказать существенное влияние на экспорт.

Выступая на прошлой неделе в одном из самых северных городов мира, Хаммерфесте, министр нефти и энергетики Норвегии Терье Аасланд призвал руководителей нефтегазовых компаний «не оставлять камня на камне» в своем поиске большего числа углеводородов в Баренцевом море, поскольку это является «социальной ответственностью» бизнеса.

Возможно, это то, что хотят услышать потребители газа в таких странах, как Германия и Британия, но в Норвегии есть и те, кто утверждает, что бурение в Арктике противоречит климатическим обязательствам страны. В 2020 году активисты подали на правительство в суд, заявив, что разрешение на новое бурение нефтяных скважин в Баренцевом море во время климатического кризиса нарушает основные права человека.

После подачи апелляции в верховный суд Норвегии дело было прекращено и передано в Европейский суд по правам человека. Судебная тяжба все еще продолжается, но несмотря на это, компании уже приступают к реализации планов по увеличению объемов бурения. Так, Var Energi в партнерстве с другой норвежской энергетической фирмой Aker BP недалеко от существующего нефтяного месторождения Голиаф открыла месторождение Лупа, которое стало крупнейшей находкой на норвежском континентальном шельфе в 2022 году. Вторая находка Контах, была подтверждена в марте 2023 года, что укрепило уверенность в том, что будут найдены еще 3 или 4 перспективных месторождения в этом районе, — заявил Торгер Род.

Aker BP, которая сократила планы освоения Арктики в 2021 году, сейчас проводит больше технических работ в Баренцевом море. «Нам нужно будет посмотреть, приведет ли это к повышению активности», — заявил генеральный директор компании Карл Херсвик.

Еще одна норвежская энергетическая фирма Equinor также «пересматривает» планы по разработке большого нефтяного месторождения Вистинг, которые она приостановила в конце 2022 года из-за инфляции издержек и «узких мест» в оборудовании. Старший вице-президент компании по разведке и добыче в северных регионах Норвегии Грете Хааланд заявила, что новый план будет готов к концу 2026 года. Она добавила: «Мы переходим в наступление в Вистинге. Вы видите, насколько он велик по сравнению с остальными месторождениями, поэтому найти решение там очень важно». Размеры Вистинга, запасы которого, по оценкам Bloomberg, составляют около 500 млн баррелей нефтяного эквивалента, говорят о его перспективности. Однако, он расположен примерно в 310 км к северу от Хаммерфеста, в районе, где отсутствует какая-либо инфраструктура.

На ближайшем месторождении (Йохан Кастберг) добыча должна начаться в 4-м квартале 2024 года. На нем будет работать плавучее производственно-складское судно, которое, впрочем, уже столкнулось с задержками и неудачами, включая проблемы со сварочными работами на корпусе. Другой крупный проект в Баренцевом регионе Норвегии Голиаф страдал от перерасхода средств, задержек и технических проблем, которые сохранялись и после его запуска в 2016 году. Грете Хааланд сказала: «Мы твердо верим, что есть хорошие шансы найти газ на заранее определенных участках, которые будут арендованы на следующем этапе». Однако Bloomberg подчеркивает, что доставка природного газа из такого отдаленного места сопряжена с еще большими проблемами, поскольку газ доставить в этом случае труднее, чем нефть.

Газ из месторождения Сневит поступает непосредственно на завод по производству СПГ в Хаммерфесте, а далее топливо отправляется в другие страны. Но пропускная способность там будет максимальной примерно до 2040 года. Грете Хааланд полагает, что необходимо обнаружить большие объемы газа, чтобы оправдать строительство трубопровода на юг. Эти факторы делают бурение в Баренцевом море менее привлекательным для многих компаний, даже несмотря на то, что там больше шансов обнаружить нефть и газ. По этой причине норвежские нефтяные компании в последние годы, как правило, ведут разведку вблизи существующих платформ, чтобы снизить затраты на разработку месторождений.

