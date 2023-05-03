Госдума рассмотрит поправки о выборах в новых субъектах РФ при военном положении

В нижнюю палату российского парламента внесены поправки, предполагающие возможность проведения выборов в новых регионах РФ даже в условиях военного положения.

Об этом рассказал один из авторов инициативы, председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. «Поправки нужны для согласования разных законодательных актов при проведении выборов в регионах, где введен режим военного положения — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях», — цитирует Крашенникова «Интерфакс».

Парламентарий отметил, что в соответствии с действующим законодательством, на территориях, где введено военное положение, референдумы и выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления не проводятся. При этом в законах о принятии в состав РФ новых регионов говорится, что осенью текущего года в них должны состояться выборы, напомнил он.

«Для того, чтобы нивелировать это противоречие и дать возможность гражданам выразить свою политическую волю, такие поправки стоит принять», — подчеркнул Павел Крашенинников.

Указ о введении военного положения на присоединенных к России территориях был подписан осенью прошлого года.