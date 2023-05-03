Кавказская инвестиционная выставка: СКФУ расширяет проекты развития новых технологий в агропромышленном комплексе

В Минеральных Водах открылась Первая Кавказская инвестиционная выставка (КИВ). В многофункциональном выставочном центре «МинводыЭкспо» 3-4 мая пройдут сессии, круглые столы, подписание деловых соглашений. На мероприятии обсуждают развитие экономики регионов Северо-Кавказского федерального округа, включая энергетику, молодежную политику, транспорт, ЖКХ и сельское хозяйство.

В деловую программу мероприятий Инвестиционной выставки входят круглые столы, дискуссии и пленарные сессии. Ключевым станет обсуждение темы «Экономический потенциал СКФО. Роль инвестиций в развитии макрорегиона» и заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития с участием вице-премьера РФ Александра Новака, курирующего федеральный округ. Участие в открытии также принимает полпред президента России в СКФО Юрий Чайка и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Организаторы выставки – Фонд Росконгресс и Министерство экономического развития РФ, Северо-Кавказский федеральный университет выступил партнером мероприятия.

Ключевые инвесторы Северного Кавказа обсудили новые экономические векторы и стратегии развития, включая импортозамещающие технологии.

Так, выступая на одной из секций, ректор СКФУ Дмитрий Беспалов сделал акцент на подготовке кадров и создании новых технологий в агропромышленном секторе – как ключевом сегменте экономики и формирования бюджета СКФО.

– В подготовке кадров важен инновационный подход: подготовка специалиста с цифровыми компетенциями. Уже сейчас будущие специалисты в области генетики, биоинформатики и пищевой инженерии приобретают компетенции в области технологического предпринимательства, цифровой трансформации и управления сложными проектами. Отмечу, что студенты СКФУ только в 2022 г. запустили 10 стартапов с компаниями-партнерами, являются победителями конкурса инновационных проектов «Умник». Знания, умноженные на технологию, позволят создать крупнейший региональный кластер садоводства с интеллектуальными системами управления, – отметил Дмитрий Беспалов.

Северо-Кавказский федеральный университет также аккумулирует и наращивает научно-исследовательский потенциал в области генетики сельскохозяйственных животных. Так, университет участвует в программе «Приоритет 2030», реализует проекты, в которых стратегическими партнерами являются Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр (ФНАЦ), Правительство Ставропольского края, Группа компаний «Дамате».

В рамках сотрудничества университета с Северо-Кавказским ФНАЦ 2020 году была создана кафедра генетики и селекции, работает совместная лаборатория молекулярно-генетической экспертизы.

За прошлый год на молекулярно-генетическом уровне была подтверждена племенная ценность более 7 000 голов овец и крупного рогатого скота. Также проведен анализ на носительство генетических аномалий большого количества быков-производителей как мясного, так и молочного направлений. Выполняется генотипирование пушных животных из племзаводов Юга России. Отметим, что это единственный в макрорегионе центр паспортизации пород животных.

Перспектива селекции по точечным геномным факторам состоит в том, что это может повысить продуктивность пород сельско-хозяйственных животных на 20-25%. На базе лаборатории выполнена полная расшифровка геномов пяти отечественных пород овец: Джалгинского и Манычского мериносов, Северо-Кавказской мясошерстной породы, Ставропольской породы, Российского Мясного мериноса. Геномы еще пяти пород будут полностью отсеквенированы в этом году. В рамках гранта Российского научного фонда (РНФ) ведется разработка агрисек-панели для выполнения генотипирования паспортизации овец. Также в совместной лаборатории СКФУ и ФНАЦ ведутся исследования в области геномов сельскохозяйственных растений.

Для реализации научно-исследовательских проектов в области генетики ректор Дмитрий Беспалов подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором ООО «Ставропольский фермер» Леонидом Ханукаевым.

В перспективе СКФУ планирует развивать сотрудничество с организациями региона в области генетики и маркер-ассоциированной селекции, определения породной принадлежности животных, микроструктурного, биохимического и элементного анализа кормов и кормового сырья, а также мясной продукции, исследований эмбрионов сельскохозяйственных животных, разработки процессов экстрагирования биологически активных веществ из желез животных (например, гипофиза), ПЦР-идентификация сырьевого состава мясной продукции, а также экспресс-тестирования на заболевания продуктивных животных.

Таким образом, в СКФУ подготовка высококвалифицированных кадров, разработка новых инновационных продуктов и применение передовых генетических, селекционных, биотехнологических исследований в университете направлено на региональное развитие и способствуют улучшению качества продукции, производимой на Северном Кавказе.

Помимо этого, для повышения качества подготовки студентов университета в части цифровых компетенций СКФУ подписал соглашение с ПАО «Сбербанк России».

В деловой программе приняли участие руководители органов государственной власти, представители российских и международных компаний, средств массовой информации, молодежного и научного сообществ.