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Когда речь про рубль – спекулянт аналитику не товарищ

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
3 мая 2023, 19:22

Рубль продолжает рост на падающей нефти. Динамика фьючерсных контрактов на доллар говорит об игре спекулянтов на укрепление рубля. Аналитики же ждут стабильного курса

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Рубль продолжает игнорировать обвал нефти, которая после вчерашнего более чем 5-процентного падения сегодня подешевела еще на 3,5%. При этом ближе к закрытию основных торгов на Московской бирже, рубль укрепился к доллару примерно на полпроцента.

«Тот факт, что цены на нефть идут вниз, а рубль укрепился после выходных, говорит, скорее, о том, что на майских праздниках активность импортеров заметно снизилась – это и оказало поддержку рублю. Также в некотором плане поддержку рублю может оказать и обсуждение странами ЕС и G7 возможности ограничения транзита товаров через Россию, что может привести к снижению импорта в РФ», – аргументировал «Эксперту» ситуацию на валютном рынке аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Судя по характеру торгов, большие ставки на укрепление курса рубля делают валютные спекулянты. Сегодня фьючерсный контракт на курс доллара с расчетами 15 июня торговался на рубль (или примерно на 1,2%) дешевле, чем «живой» доллар. Обычно фьючерс стоит дороже, поскольку в цену будущих поставок доллара закладывается стоимость денег в экономике, то есть ключевая ставка ЦБ. Таким образом, сейчас июньский фьючерс должен был бы стоить как минимум на 0,7% дороже спотового доллара.

Такая ситуация говорит о том, что спекулянты ждут довольно серьезного укрепления курса российской валюты.

Однако большинство аналитиков не ждут значительного роста рубля. Маслов, в частности, считает, что рубль в ближайшее время будет находиться в коридоре 78,5–80,5 руб. за доллар и 86–89 руб. за евро.

Управляющий директор по инвестициям Управляющей компании ПСБ Андрей Русецкий в беседе с «Экспертом» был еще более категоричен.

«Факторы для существенных изменений динамики курса рубля в мае отсутствуют. Нефть может находиться под незначительным давлением в связи с замедлением роста экономики развитых стран, но при этом ОПЕК уже предпринимает действия для стабилизации цен. Проявления внутренних факторов в виде покупки или продажи валюты для резервов или повышенного спроса со стороны населения и экспортеров также не предвидится», – заявил он.

Старший аналитик УК «Первая» Владислав Данилов полагает, что средний курс рубля по отношению к доллару США во втором квартале будет находиться вблизи текущих уровней, отмечая при этом наличие некоторого потенциала укрепления рубля. Способствовать росту российской валюты может стабилизация цен на нефть, а также вероятное сокращение дисконта Urals к Brent, что повлияет на рост валютной выручки у российских нефтегазовых экспортеров. Кроме того, отметил он, ЦБ РФ и Минфин предпринимают усилия для снижения влияния сделок с нерезидентами на курс рубля и разрабатывают соответствующий механизм.

«Кардинально ситуацию на российском валютном рынке может изменить значительный рост цен на нефть. Тогда рубль перейдет в стадию роста по отношению к ключевым мировым валютам», – заявил «Эксперту» Данилов.

Однако может реализоваться и негативный сценарий, который, напротив, повлияет на дальнейшее ослабление рубля, предупреждает эксперт. Продолжение ужесточения денежно-кредитной политики мировыми ЦБ может привести к рецессии мировой экономики, снижению спроса на энергоносители, снижению цен на нефть и, как следствие, к снижению валютной выручки российских экспортеров.

Вопрос о вероятности спада мирового производства может проясниться в ближайшие дни, когда рынки отреагируют на заседание ФРС 3 мая и ЕЦБ 4 мая.

Наиболее «бычье» настроение в отношении рубля у аналитиков БКС. В своем обзоре эксперт компании Михаил Зельцер пишет: «Видится, что уже до лета доллар может просесть к следующей технической поддержке чуть ниже 78, а до начала II полугодия доллар временно может направиться поближе к 75».

Но все эти рассуждения может перечеркнуть очередное обострение геополитической ситуации, признаки чего уже наблюдаются. Пока непонятно, как поведет себя рубль в случае негативной ситуации. Возможно, многие инвесторы по традиции начнут искать защиту в долларе. Однако не исключено и встречное движение финансовых потоков: экспортеры могут начать сокращать свои валютные запасы, уходя в рубль, из-за рисков их заморозки.