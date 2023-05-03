Минфин разместил классические ОФЗ и флоатеры на 98,8 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 98,79 млрд рублей при суммарном спросе в 297,387 млрд рублей. Бумаги с постоянным купонным доходом были размещены на 23,29 млрд рублей, облигации с переменным купонным доходом были проданы на 75,5 млрд рублей, следует из информации на сайте ведомства.

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По данным Минфина, на аукционе по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26240 с датой погашения 30 июля 2036 года было продано бумаг на сумму 23,289 млрд рублей при спросе 36,643 млрд рублей. Выручка от размещения оценена в 17,827 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 75,0501% от номинала, цена отсечения была установлена на уровне 75,02% от номинала, что соответствует доходности 10,81% годовых.

Еще на одном аукционе, состоявшемся 3 мая, были проданы флоатеры ОФЗ-ПК выпуска № 29024 с датой погашения 18 апреля 2035 года на общую сумму 75,501 млрд рублей по номиналу при спросе 260,744 млрд рублей. Выручка от аукциона составила 72,925 млрд рублей при цене отсечения 96,4% от номинала и средневзвешенной цене 96,5693% от номинала.