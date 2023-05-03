На Западе признали, что находить области для новых санкций против РФ становится все сложнее

США, Европа и «другие ключевые союзники Украины» активно готовят и координируют друг с другом новые санкции против России в преддверии саммита G7, который пройдет в конце мая в Японии.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Главная цель нового пакета санкций против России заключается в том, чтобы «закрыть лазейки» в существующих ограничениях и пресечь обход рестрикций, рассказали собеседники агентства, пожелавшие остаться анонимными.
Многочисленные санкции, наложенные на Москву после февраля 2022 года, ударили по российской экономике, однако «не нанесли нокаутирующего удара», отмечается в материале. «Доходы России от энергоносителей близки к превышению целевого уровня в условиях ограничения цен на нефть, введенного G7 и ЕС, что помогает правительству стабилизировать бюджет», — констатируют авторы публикации.
На предстоящем саммите «Большой семерки» будут обсуждаться варианты дальнейшего давления на экономику РФ, однако «с учетом того, что на значительную часть российского торгового и финансового секторов уже наложены санкции», найти новые области для ограничений «будет непросто», признают журналисты.
По словам официальных лиц, новый пакет санкций включает запрет на транзит товаров через территорию РФ и нацелен в том числе на суда, которые отключают навигационные системы. Также планируется внести в «черные списки» примерно 30 человек, передает агентство.
При этом отмечается, что каждая сторона будет вводить санкции отдельно, хотя и в координации с партнерами. Так, США и Япония готовят свои собственные пакеты, а Канада «работает над мерами, касающимися прав человека, включая предполагаемое похищение украинских детей, и готовит санкции в отношении российской оборонной промышленности», пишет агентство.
Уточняется, что речь идет, в частности, о дипломатическом давлении на страны, резко нарастившие торговлю с РФ, а также об усилении контроля за компаниями, которые могут помогать Москве — намеренно «или иным образом» — уклоняться от санкций. «Ожидается, что лидеры "Большой семерки" еще больше отточат эти усилия на своей встрече в Хиросиме, одновременно расширяя ограничения на технологии и оборудование, используемые российскими военными и промышленностью», — подчеркивается в статье.
Также предполагается, что члены G7 достигнут прогресса в разработке механизма отслеживания поставок российских алмазов, что в конечном итоге может проложить путь к введению ограничений на эту отрасль.
Ранее стало известно, что в преддверии саммита «Большой семерки» обсуждается возможность полного запрета на поставки в Россию с формированием списка исключений, в который, скорее всего, войдут сельскохозяйственные товары, продовольствие и медикаменты.