«Не осталось вариантов»: Медведев призвал физически устранить Зеленского

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что после атаки беспилотников по резиденции президента Владимира Путина в Кремле, «не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики». Президент Украины уже не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции, написал Медведев в своем Telegram-канале.

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«После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. Гитлер, как известно, его тоже не подписывал. Всегда найдется какой-нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала Дёница…», — написал Медведев.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее тоже отреагировал на этот инцидент, заявив о необходимости признать «киевский нацистский режим» террористической организацией, которая «захватив целое государство, угрожает безопасности России, Европы, всего мира». В своем Telegram-канале Володин заявил, что никаких переговоров с режимом Зеленского быть уже не может и пообещал «требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим».

По данным пресс-службы Кремля, в ночь на среду киевским режимом была совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. Два аппарата были выведены из строя, пострадавших и материального ущерба нет. Президента, по словам Дмитрия Пескова, в этот момент в Кремле не было.

