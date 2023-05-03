Нефть сорвалась в свободное падение. Но не вся

«Разочаровывающие» статистические данные из Китая стали причиной обвала цен на нефть. Негатива добавили и ожидания заседания Федеральной резервной системы США (ФРС), которое пройдет сегодня, 3 мая. Участники рынка опасаются, что Федрезерв пойдет на повышение процентной ставки, и это окажет дополнительное давление на темпы экономического роста в Америке.

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Китайские данные действительно оказались не лучшими. Так, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР снизился в апреле до минимальных за четыре месяца 49,2 пункта (с 51,9 пункта в марте). Рынок ожидал, что показатель составит 51,7 пункта. Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. PMI в апреле опустился ниже этой отметки впервые с декабря.

На этом фоне к вечеру вторника, 2 мая, июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на 4%, до 76,14 долл. за баррель. В свою очередь, котировки июньских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже понизились на 4,2%, до 72,5 долл. При этом, по данным ТАСС, средняя котировка российской нефти Urals на базисе CIF в европейских портах составляет 58,9 долл. за баррель.

На пессимизме высоко не взлететь

Тенденция к снижению цен на нефть, которая появилась в середине апреля, усилилась в первые дни мая, рассказывает главный аналитик компании «Открытие Инвестиции» по нефтегазовому сектору Алексей Кокин. Так, 1 мая цена Brent упала ниже 80 долл./барр., 2 мая она потеряла еще 4 доллара, а к утру 3 мая опустилась ниже 75 долл./барр.

Непосредственный катализатор падения, видимо, – новый виток банковских проблем в США. Он не так драматичен, как в марте, но уже носит некий оттенок системности. Рынок опасается рецессии со снижением спроса на нефть в США – во всяком случае, относительно прогнозов. Кроме того, вялое выздоравливание промышленного производства в Китае дает основания усомниться в оптимистических прогнозах спроса на второе полугодие 2023 г.

Возможно, предполагает эксперт, на этой неделе рынок Brent протестирует мартовский минимум: 20 марта Brent закрылась на уровне 73,54 долл., а в течение дня падала почти до 70 долл. Многое зависит от настроений рынка по итогам заседания ФРС 3 мая. Не исключено, что на общем пессимизме снижение продолжится и дальше, в сторону 70 долл./барр. Как отмечает Кокин, относительно Brent (правда, датированного, а не месячного) цена Urals в Индии постепенно укрепляется, так что падение в российской нефти может быть сглаженным по сравнению с Brent.

Запад стеснительно покупает российскую нефть

Российская нефть является высоко маржинальным элементом мирового рынка углеводородов, говорит первый заместитель декана факультета экономики и бизнеса Финансового университета Иван Петров. Сейчас, по его словам, выделились страны-лидеры по экспортно-импортным операциям с российской нефтью и нефтепродуктам на ее основе. При этом наибольшая доля поставок сырья со сменой происхождения идет на экспорт в страны – инициаторы антироссийских санкций по ценам вне механизма ценового потолка.

«Следует отметить, что руководство этих стран осведомлено о происхождении нефтепродуктов, так как громкие заявления политиков – это одно, а бизнес – превыше всего. Основой этих операций является морской импорт с перевозкой нефтепродуктов не только с использованием теневого нефтяного флота, но и европейских судов с традиционной системой страхования», – указывает аналитик.

В условиях, когда статистика по добыче нефти в России стала закрытой, оценить ее объёмы и экспорт можно только по косвенным индикаторам и на основе информации из других стран, которые, впрочем, тоже начинают корректировать отчетность, отмечает Петров. А Международное энергетическое агентство продолжает публиковать ангажированные прогнозы, что полностью дезориентирует биржевую торговлю.

Россия объявила о снижении объёмов добычи нефти, а страны ОПЕК+ заявили, что поддерживают этот тренд. На этих заявлениях произошел незначительный рост мировых цен, но сведения о потенциальной неустойчивости ведущих экономик скорректировали цены вниз, отмечает эксперт Петров. Зачастую биржевые цены формируются на основе слухов и мнений и не опираются на объемы конкретных сделок с реальной нефтью и нефтепродуктами.

«2024 год – год больших выборов. В этих условиях власти США заинтересованы в снижении внутренних цен на нефтепродукты, а Россия – в повышении доходов от экспорта углеводородов. При этом главный выигрыш – у трейдеров, которые снимают сливки в условиях нестабильности энергетических рынков, забирая доходы у биржевого бизнеса», – говорит эксперт.

Сейчас на нефтяном рынке царят опасения того, что предстоящее повышение процентных ставок и растущие риски рецессии могут оказать давление на мировой спрос на энергоносители. Ожидается, что Федеральная резервная система и Европейский центральный банк на этой неделе продолжат ужесточать монетарную политику.

При этом Резервный банк Австралии неожиданно повысил свою ставку во вторник. Более слабые, чем ожидалось, данные по занятости в США и неожиданное сокращение производственной активности в Китае также вызвали опасения по поводу экономического состояния двух крупнейших потребителей нефти в мире.

Индия для Европы – вторая Россия

Утром в среду, 3 мая, по состоянию на 9:15 мск стоимость нефти марки Brent составляла 75,19 долл. за баррель, отмечает финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин. Вчера она рухнула на 5,2%. Основную причину обвала котировок нефти связываю с ожиданием рецессии в мировой экономике. И опасения эти сложно назвать безосновательными, потому что проблемы в банковском секторе США никуда не делись.

В понедельник, напоминает эксперт, вышла новость, что First Republic Bank будет продан JPMorgan Chase & Co. Опасения наступления мирового кризиса стали драйверами распродажи не только нефти, но и акций на рынке США (индекс S&P 500 закрылся снижением на 1%, лидером снижения был банковский сектор). По графику нефти видно, что сильной зоной поддержки будет выступать диапазон $72,5–74,5 за баррель.

Волатильность котировок «черного золота» сохраняет высокие значения: среднедневной показатель составляет за последнюю неделю 2,3%, указывает эксперт. Новостной поток по нефти увеличивается, появились интересные события на фоне передела рынка энергоресурсов. К примеру, Индия стала ключевым поставщиком топлива в Европу: согласно данным Bloomberg она покупает нефть в России, перерабатывает в её топливо, а потом продает европейцам.

Цепочки поставок российской нефти перестраиваются в рамках существующих ограничений со стороны западных стран. Можно предположить, что Европе будет очень сложно конкурировать в экономическом развитии с США и Китаем без дешевой российской нефти.

«Думаю, что посредники в цепочке поставок будут только увеличивать добавленную стоимость продукции. Экспорт нефти из РФ по морю увеличивается. Хочется надеяться, что пик неопределенности по экспорту российской нефти пройден и наши нефтегазовые компании перейдут от турбулентности к планомерной работе», – говорит Чеврычкин.

Вчера, добавляет он, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об обнаружении нового месторождения нефти, производственная мощность которого оценивается в 100 тысяч баррелей в сутки. Как полагает аналитик, событие позитивно повлияет на независимость энергосистемы Турции, но вряд ли изменит конъюнктуру на мировом рынке нефти. Стоит обратить внимание, что сегодня в 17:30 (МСК) выходит еженедельная статистика по запасам сырой нефти в США.

Куда отправит нефтяные цены Федрезерв

Цены на нефть на этой неделе находятся под давлением из-за той неопределенности, которую несет в себе ситуация на финансовых рынках, отмечает, в свою очередь, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. Из-за резкого роста процентных ставок уже начинают проявляться дисбалансы в финансовой системе, на горизонте маячит перспектива полноценной рецессии со всеми вытекающими.

Между тем, продолжает эксперт, регуляторы пока не могут смягчать монетарную политику, поскольку инфляция по-прежнему высока, а признаки ее охлаждения точечны и неустойчивы. Все это несет риски для стабильности экономики и сопутствующего спроса на энергоносители. Несмотря на сокращение ОПЕК+, которое с 1 мая должно убрать с рынка предложение нефти в объеме 1,2 млн б/с, котировки Brent упали в район 75 долл. за баррель. В историческом контексте это по-прежнему недешево, но это уже ниже, чем средние уровни за четыре месяца 2023 года.

На этой неделе в фокусе внимания заседание ФРС США. Рынок ждет, что регулятор в очередной раз повысит ставку и в сопроводительном послании раскроет свои планы по дальнейшим действиям. Если ФРС удастся вернуть на рынок уверенность, что ситуация под контролем, то падение первых дней мая может быть достаточно быстор выкуплено, и Brent вернется к 80 долл., ожидает Игорь Галактионов. В противном случае, по его словам, не исключено и более глубокое снижение к 70 долл.