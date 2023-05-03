Новые грузовики БАЗ будут выпускать на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге

Концерн воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей» начнет выпускать грузовые автомобили для гражданских нужд БАЗ-S36A11 на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Запустить производство планируется в 2024 году, сообщил ТАСС гендиректор Обуховского завода (входит в «Алмаз-Антей») Михаил Подвязников.

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«В 2024 году на производственной площадке в Шушарах запланирован старт выпуска грузового габаритного автомобиля гражданского назначения БАЗ-S36A11, разработанного в инжиниринговом центре АО "Обуховский завод», — заявил Подвязников.

Кроме того, по его словам, с 2026 года планируется запустить производство электромобилей E-Neva.

БАЗ-S36A11 разработали специалисты инжинирингового центра Обуховского завода. Первый предсерийный экземпляр отечественного полноприводного грузовика произвели на Брянском автозаводе, а протестировали — на треке НАМИ.

Грузовик обладает высокой проходимостью благодаря транспортным осям с независимой подвеской, каждая грузоподъемностью 12 тонн. Все его основные узлы и агрегаты отечественного производства. В частности, машина оснащена двигателем от ПАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод) ЯМЗ-6531 Euro 5 мощностью 422 л.с.; девятиступенчатой механической коробкой передач ЯМЗ-1909 с демультипликатором; трансмиссией с использованием раздаточной коробки производства ООО «ЗМТ»; транспортными осями с независимой подвеской разработки и производства АО «Брянский автомобильный завод». В кабине есть система климат-контроля от ООО «Завод кондиционеров Август», автономный отопитель салона, а также панель приборов с цифровым дисплеем и системами телеметрии, рассказали ранее в Минпромторге.