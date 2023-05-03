Оценку уровня бедности в России понизили на 0,7%

Росстат понизил оценку уровня бедности в РФ в прошлом году с опубликованной в марте предварительной оценки в 10,5% до 9,8%.

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«Уточнение показателя относительно оперативной оценки связано в первую очередь с анализом результатов выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах за 2022 год, которое проводилось Росстатом в январе — феврале 2023 года во всех регионах страны (охват: 60 тыс. домашних хозяйств, опрошено более 100 тысяч человек, являющихся непосредственными получателями доходов от трудовой деятельности и социальных выплат). Также была получена дополнительная информация из административных источников и банковская статистика, уточнены данные об обороте розничной торговли и общественного питания», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте статистического ведомства.

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Сообщается, что численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума в 2022 году, по обновленным данным, составила 14,3 млн человек против 15,3 млн по предварительной оценке.

До 2022 года минимальный уровень бедности в стране был достигнут в 2012 году (10,7%), затем показатель начал расти, поднявшись до 13,4% в 2015-м, после чего опять начал снижаться, отмечает «Интерфакс».

Президент РФ Владимир Путин в майском указе 2018 года поставил перед кабмином задачу снизить уровень бедности в России в два раза к 2024 году, напоминает агентство, указывая на то, что если брать за базу 2017 год (12,9%), то это значит снижение до 6,5%. В июле 2020 года глава государства подписал новый указ о национальных целях до 2030 года, по которому уровень бедности в РФ должен снизиться вдвое по сравнению с 2017 годом уже не к 2024 году, а к 2030-му.

Как ранее писал «Эксперт», Минэкономразвития прогнозирует рост реальных располагаемых доходов населения (РРДН) России в 2023 году на 2%. К этому приведут повышение МРОТ, увеличение зарплат и социальные выплаты.