Поезда между Орлом и Брянском начали курсировать по укороченному маршруту из-за подрыва путей

Железнодорожное сообщение между Орлом и Брянском производится по укороченному маршруту из-за восстановительных работ на станции Снежетьская в Брянской области. Накануне, 2 мая, там произошел взрыв.

«На период работ пригородные поезда в сообщении между Орлом и Брянском следуют по укороченному маршруту до станции Карачев, откуда пассажиры автобусами доставляются до станции Брянск-Орловский», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы РЖД.

На перегоне Снежетьская — Белые Берега идет расчистка инфраструктуры для ее дальнейшего восстановления, уточнили в холдинге.

Об очередном взрыве на железнодорожных путях сообщил вечером во вторник губернатор Брянской области Александр Богомаз. ЧП произошло у станции Снежетьская, с рельсов сошли локомотив и несколько вагонов с грузами. В пресс-службе РЖД причиной аварии назвали незаконное вмешательство. В результате инцидента никто не пострадал.

В момент взрыва по участку следовал грузовой поезд из 70 вагонов, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Транспортная прокуратура начала проверку, на место происшествия выехали сотрудники Следственного комитета, передает агентство.

Движение поездов на участке Снежетьская — Белые Берега было приостановлено. Пассажиров по этому маршруту начали перевозить автобусами.

Накануне рано утром было восстановлено движение поездов на перегоне Унеча — Рассуха, нарушенное 1 мая из-за схода подвижного состава в результате взрыва, который в РЖД также назвали незаконным вмешательства в работу железной дороги.