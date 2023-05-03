Президент Финляндии заявил, что Хельсинки не готов передать истребители Киеву

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что его страна в настоящий момент не готова передать свои истребители Украине.

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Об этом пишет «Интерфакс».

В Хельсинки 3 мая состоялась совместная пресс-конференция Ниинистё и прибывшего в Финляндию с необъявленным визитом президента Украины Владимира Зеленского, уточняет агентство.

Отвечая на вопросы журналистов о возможности поставок истребителей на Украину, Ниинистё сказал, что у Финляндии «есть только старые самолеты "Хорнет", которые будут заменены».

«Но нам сейчас нужна сильная безопасность», — подчеркнул он.

По словам финского лидера, Хельсинки необходимо сначала «получить заказанные F-35, чтобы иметь возможность списать нынешний флот».

«Пройдут годы, и "Хорнеты" за это время успеют устареть», — добавил президент Финляндии. По его словам, Хельсинки планирует продолжить поддержку Киева. Ниинистё отметил, что его страна передала Украине 15 пакетов помощи «и 16-й уже на подходе».