Промсвязьбанк завершил присоединение Московского индустриального банка

Промсвязьбанк (ПСБ) успешно завершил процесс интеграции с Московским индустриальным банком (МИнБанком), нарастив активы, клиентскую базу и региональное покрытие. Все обязательства МИнБанка ПСБ намерен исполнять в полном объеме, клиенты будут обслуживаться в рамках действующих договоров на прежних условиях, сообщили в пресс-службе ПСБ.

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«Сделка способствует реализации стратегических задач ПСБ по масштабированию универсальной бизнес-модели, дальнейшему расширению регионального присутствия и усилению рыночных позиций в розничном и корпоративном сегменте. Присоединение к технологичным сервисам и комплексным решениям ПСБ расширит спектр доступных финансовых услуг для клиентов МИнБанка и позволит им пользоваться всеми преимуществами обслуживания в крупной системно значимой кредитной организации», — отметил зампред ПСБ Константин Басманов.

Решение о присоединении МИнБанка Промсвязьбанк принял в марте текущего года. В январе 2019-го ЦБ в рамках мер по предупреждению банкротства решил санировать МИнБанк силами Фонда консолидации банковского сектора.

