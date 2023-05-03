Террористическая атака Кремля беспилотниками: ответ ожидается жесткий

Как сообщил днем 3 мая телеканал Россия-1, первый из атаковавших этой ночью Московский Кремль беспилотных летательных аппаратов взорвался в 2 часа 27 минут над Сенатским корпусом, а второй БПЛА рухнул на территорию Кремля в 2 часа 41 минуту. Объявлено об этом было спустя примерно 12 часов, когда в 14 часов 35 минут на сайте президента РФ появилось соответствующее официальное сообщение. Очевидно, что сначала требовалось тщательно изучить все обстоятельства.

Статья по теме: В Киеве убеждают в непричастности к атаке беспилотников по резиденции Путина

В сообщении кремлевской пресс-службы называется конкретный виновник, перечисляются факты и дается заключение. Приведем его полностью.

«Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции Президента Российской Федерации.

Статья по теме: В Москве сообщили об отражении атаки дронов на Кремль

Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет.

Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на Президента, проведенные накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей.

В результате этого террористического акта Президент не пострадал. График его работы изменений не претерпел, продолжается в обычном режиме.

Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным».

Атака беспилотниками Кремля является событием экстраординарным. Но в этот день она оказалась не единственной. Вражеские аппараты беспокоят приграничные области уже некоторые время. А 3 мая, как сообщает «Россия-24», пятью беспилотными летательными аппаратами была атакована Белгородская область, еще 5 БПЛА упали в Брянской области, причем один из них повредил стоящий на аэродроме АН-124.

Была атакована Феодосия и нефтехранилище в Краснодарском крае, в результате чего вспыхнул пожар площадью 1200 кв. метров.

Дронами атаковались также ДНР, Херсонская и Запорожская области, где такие события происходят весьма часто.

В Хельскинки, Киеве и Вашингтоне

Киевский режим свою причастность к атакам на Кремль отрицает, не отрицая при этом атак на Белгородскую и Брянскую области, Краснодарский край, Крым и новые территории России. Наряду с этим, после того, как стало известно о ночном инциденте с БПЛА над Кремлем, пресс-секретарь находящегося в Финляндии Зеленского заявил, что «после Финляндии мы едем не на Украину», не уточнив, куда именно.

Кроме того, из Киева сообщили, что Зеленский отменяет и свой визит в Германию, который был запланирован на 5 мая.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что о падении БПЛА на Кремль узнал из сообщений, сделанных в России, и заявил, что Вашингтон отношения к случившемуся не имеет. Блинкен сразу «перевел стрелки» на Киев словами о том, что США оставляют «на усмотрение Украины решать, как она собирается защищать себя и как она намерена пытаться вернуть территорию». (В этом заявлении обращают на себя внимание два момента: действия Киева в целом расценены как попытки, а не как способные достичь результата; но второй аспект позволяет усмотреть в них косвенную легитимацию таких «попыток» самого разного рода, не исключено, что и таких. что были предприняты накануне ночью.)

Агентство Reuters со ссылкой на неназванное лицо в Пентагоне сообщило, что военные и власти США не были заранее предупреждены о попытке удара по Кремлю. Ближе к вечеру по московскому времени американские СМИ сообщили, что в Пентагоне проводится собственное расследование случившегося, о результатах которого будет сообщено на специальном брифинге.

Россия: настрой на решительный ответ

Существенно то, что заявления, сделанные высокопоставленными российскими политиками, указывают на перспективу жесткого ответа на беспрецедентное нападение, пусть оно и не смогло нанести реального ущерба.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале написал: «Теракт в отношении президента — это нападение на Россию. Киевский нацистский режим необходимо признать террористической организацией. Зеленский, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с другими международными террористами».

Для агентства РИА Новости-Крым Володин добавил: «Киевский режим сегодня не менее опасен, чем запрещенные в РФ террористические организации. Его преступные методы очевидны для всего мирового сообщества: ядерный шантаж, убийства политических и общественных деятелей, диверсии и подрывы гражданских объектов. Теперь — и покушение на президента нашей страны».

Володин заявил, что остановить киевский режим может только оружие: «Никаких переговоров с Зеленским быть не может. Этот режим, захватив целое государство, угрожает безопасности России, Европы и всего мира. Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить его».

«Совет Федерации не вносил изменений в график своих заседаний в связи с ночной атакой беспилотников на Кремль, но Совет палаты, исходя из обстановки, может принять решение о внеочередном собрании в любой момент», — сообщил агентству ТАСС глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Запрет на полеты беспилотников

Российские следственные органы пока не сообщают о результатах исследования остатков БПЛА.

Многочисленные неофициальные комментарии по поводу их возможных типов лучше между делом не воспроизводить, как бы те или иные из них не были правдоподобны, чтобы не случайно не поспособствовать закреплению в чьем-то сознании версии, которая окажется неверной. Более или менее разбирающиеся люди могут себе представить в целом характеристики враждебных аппаратов, запечатленных на кадрах видеозаписи с камеры наблюдения, транслируемой телеканалами.

Мэр Москвы Сергей Собянин запретил полеты БПЛА над Москвой до 9 мая включительно, за исключением аппаратов, используемых органами государственной власти. О приостановке выдачи разрешения на полеты беспилотников сообщили и власти Подмосковья.