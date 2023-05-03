В Анкаре сообщили, что РФ, Украина и Турция обсудят зерновую сделку 5 мая в Стамбуле

Переговоры по продлению зернового соглашения на уровне заместителей министров обороны России, Украины и Турции запланированы на 5 мая в Стамбуле.

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Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на министра обороны страны Хулуси Акара.

«Ожидается встреча заместителей министров обороны Турции, России и Украины в Стамбуле 5 мая, на ней они обсудят продление черноморской зерновой сделки», — цитирует чиновника агентство.

Зерновая сделка была заключена в Стамбуле 22 июля прошлого года при участии ООН, России, Турции и Украины на 120 дней и в ноябре продлевалась на тот же срок. Стороны подписали два документа — первый предполагает создание коридора для вывоза продукции из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), во втором говорится о снятии препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений. В марте первую часть сделки продлили еще на 60 дней; вторая часть до сих пор не выполнена. В этой связи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 апреля заявил, что пока обстоятельства складываются не в пользу сделки. В Министерстве обороны РФ между тем проинформировали, что попытки Киева атаковать базу Черноморского флота и другие объекты в Крыму ставят под угрозу очередное продление стамбульских договоренностей.