В ФСБ рассказали о раскрытии группы украинских агентов, готовивших покушение на главу Крыма

ФСБ сообщила о предотвращении в Крыму серии терактов, запланированных Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. Среди целей злоумышленников было в том числе руководство региона.

«В качестве объектов посягательств были выбраны глава республики Сергей Аксенов, председатель парламента Константинов В. А. и мэр города Ялта Павленко Я. П., а также элементы транспортной инфраструктуры полуострова», — уточняется в сообщении ведомства.

Отмечается, что непосредственным организатором терактов был связной начальника ГУР Кирилла Буданова, офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец 1976 года рождения, с 2020-го занимавший должность замглавы офиса президента Украины.

Помимо него в агентурную группу входили завербованные Машовцом граждане РФ и Украины Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский — они планировали теракты, следили за чиновниками и закупали оружие.

Кроме того, российские силовики задержали гражданина Украины и Болгарии Петранова, причастного к доставке взрывчатки в Россию.

По данным контрразведки, украинские спецслужбы завозили компоненты бомб, замаскированные под бытовые электроплиты, из Болгарии через Турцию и Грузию. В Болгарии отправку грузов координировала гражданка Украины Марина Матущак, в дальнейшем граждане Украины Денис Смирнов и Владислав Сарафинчан передавали их Петранову.

После доставки электроплит на территорию РФ их переправляли к местам планируемых терактов транспортными компаниями СДЭК и «Возовоз», а отправкой занимались граждане РФ, имевшие коммерческие проекты с болгарской фирмой Матущак. Отмечается, что россияне не имели представления, что содержалось в посылках.

В ходе обысков у преступников были обнаружены готовые к применению самодельные взрывные устройства и пластичные взрывчатые вещества британского производства общей массой около шести килограммов. Кроме того, сотрудники спецслужбы нашли электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые исполнительные для приведения в действие взрывных устройств, трекеры для слежки и средства связи.

Возбуждены уголовные дела, подозреваемые дают признательные показания, расследование продолжается. Всех задержанные арестованы. «В рамках возбужденных уголовных дел фигуранты дают признательные показания о сотрудничестве с военной разведкой Украины в целях подготовки и совершения в России террористических актов», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что изъятая взрывчатка идентична той, которую использовали при подрыве железнодорожных путей в Крыму 23 февраля, указывается в сообщении.