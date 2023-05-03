В Киеве убеждают в непричастности к атаке беспилотников по резиденции Путина

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Киев не располагает сведениями об атаке беспилотников на кремлевскую резиденцию президента РФ Владимира Путина.

«У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль», — цитирует «Коммерсантъ» Никифорова, добавившего к этому отрицание, со ссылкой на прежние заявления президента Зеленского, использования Украиной «сил и средств» для «атаки чужих территорий».

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к атаке дронов на Кремль, передает «РИА Новости».

Ранее пресс-служба Кремля проинформировала, что в ночь на 3 мая резиденция Владимира Путина была атакована украинскими беспилотниками, уточнив, что глава государства не пострадал. «Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», — указывается в сообщении пресс-службы.

Видео с кадрами инцидента появилось в соцсетях и Telegram-каналах, в частности, его опубликовал телеведущий Владимир Соловьев.