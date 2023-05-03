В Москве сообщили об отражении атаки дронов на Кремль

В ночь на 3 мая была совершена попытка атаки БПЛА по резиденции Владимира Путина в Кремле.

«Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции Президента Российской Федерации», — сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что речь идет о двух беспилотниках, нацеленных на Кремль. Военные и спецслужбы своевременно вывели аппараты из строя с применением систем радиолокационной борьбы; в результате падения дронов и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет.

«Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на Президента, проведенные накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей», — указывается в сообщении.

Уточняется, что глава государства не пострадал, график его работы не изменен.

«Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», — подчеркивает пресс-служба Кремля.

В Москве с 3 мая запрещен запуск беспилотных летательных аппаратов кроме устройств, которые используются по решению органов госвласти, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. «Решение принято для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов», — пояснил он. Столичный градоначальник напомнил, что несанкционированный запуск дронов предусматривает административную и уголовную ответственность.