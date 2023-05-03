В Минобороны РФ рассказали о масштабных потерях ВСУ на Донецком направлении

Министерство обороны РФ рассказало о ходе специальной операции.

На Купянском направлении, где ударами российской авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Стельмаховки (ЛНР) и Каменки Харьковской области, потери противника составили до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30, указывается в сводке ведомства.

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Невского и Червоной Дибровы (ЛНР); уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа, а также две гаубицы «Мста-Б».

На Донецком направлении штурмовые отряды вели бои в западной части Артемовска, говорится в сообщении Минобороны. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Южной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Григоровка и Богдановка Донецкой народной республики. «За сутки на данном направлении потери противника составили более 385-ти украинских военнослужащих и наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30», — сообщается в сводке оборонного ведомства.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар (ДНР), Темировка и Гуляйполе Запорожской области; потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица «Гиацинт-Б».

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица «Гиацинт-Б» и самоходная артиллерийская установка «Акация».