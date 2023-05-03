Европе предрекли серьезные конфликты из-за борьбы за доступ к водным ресурсам

Европе грозит засуха и, как следствие, стремительно растущая конкуренция за доступ к водным ресурсам.

Как пишет Politico, конфликт из-за воды уже спровоцировал столкновения во Франции, где несколько деревень не способны обеспечить своих жителей этим ресурсом, а в Италии уровень самой большой реки такой же низкий, как и в июне прошлого года. «Тем временем управление водой и решение о том, кто получит к ней доступ, превращается в политическую проблему на всем континенте», — отмечает издание, ссылаясь на исследование «TU Graz» с использованием спутниковых данных, которые говорят о том, что Европа страдает от сильной засухи еще с 2018 года.