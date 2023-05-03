Европе предрекли серьезные конфликты из-за борьбы за доступ к водным ресурсам

Европе грозит засуха и, как следствие, стремительно растущая конкуренция за доступ к водным ресурсам.
Как пишет Politico, конфликт из-за воды уже спровоцировал столкновения во Франции, где несколько деревень не способны обеспечить своих жителей этим ресурсом, а в Италии уровень самой большой реки такой же низкий, как и в июне прошлого года. «Тем временем управление водой и решение о том, кто получит к ней доступ, превращается в политическую проблему на всем континенте», — отмечает издание, ссылаясь на исследование «TU Graz» с использованием спутниковых данных, которые говорят о том, что Европа страдает от сильной засухи еще с 2018 года.
«Повышение температуры затрудняет восстановление после этого дефицита, в результате чего континент застревает в опасном цикле, когда доступ к воде становится все более ненадежным», — поясняется в публикации.
Эксперты считают, что для выхода из «порочного круга», когда каждый год начинается с серьезного дефицита подземных вод, Европе потребуется почти 10 лет и большое количество осадков. Между тем, согласно прогнозу метеослужбы Германии, осадков в Европе в течение большей части ближайшего десятилетия будет выпадать все меньше.
Обострение дефицита водных ресурсов неизбежно ведет к политическим проблемам и конфликтам, утверждают авторы материала.