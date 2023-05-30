Администрация Джо Байдена договорилась с республиканцами о повышении потолка госдолга

Контролирующие Палату представителей американского Конгресса республиканцы сумели достичь принципиальной договоренности с Белым домом о повышении потолка госдолга и предотвращении суверенного дефолта.

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«Республиканцы палаты достигли принципиальной договоренности с Белым домом о долговых лимитах», — цитирует «РИА Новости» сообщение корреспондента издания Punchbowl News, специализирующегося на освещении деятельности Конгресса.

Уточняется, что в ближайшие дни, после телефонной беседы президента США Джо Байдена со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти, конгрессмены-республиканцы проведут интернет-совещание, посвященное результатам переговоров.

Накануне, 29 мая, о достижении соглашения со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти по вопросу потолка госдолга сообщил президент США Джо Байден. Он заявил, что договоренности предотвращают «наихудший из возможных кризисов» и снимают с повестки угрозу «катастрофического дефолта».

На данный момент лимит американского госдолга составляет $31,4 трлн, переговоры о его повышении длятся несколько месяцев. Министр финансов США Джанет Йеллен предупреждала, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга 5 июня.