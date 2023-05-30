Акции дня: бумаги «Сегежа групп» растут на фоне новостей о включении в индекс

Акции «Сегежа групп» завершили сессию торгов на Мосбирже во вторник, 30 мая в плюсе. Котировки деревообрабатывающей компании выросли на +2,99% до 5,24 руб. за штуку, а электросетевой на

Московская Биржа планирует реорганизовать свои индексы по рекомендациям индексного комитета. Так, в базу расчета индекса МосБиржи и индекса РТС войдут обыкновенные акции «Россетей» и обыкновенные акции «Сегежа групп». Акции растут в преддверии покупки индексными фондами.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -1,22% до 2698,75 пунктов. Индекс РТС снизился на -1,56% до 1047,6 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:46 мск составила 73,75 долларов за баррель (-4,26%). Российская валюта слабела – 81,15 руб. за доллар.