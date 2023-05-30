Атака дронов: Киеву остается сидеть и ждать возмездия

Министерство обороны заявило, что атаку на Москву провел киевский режим. Это уже второй авианалет нацистов на Москву за месяц (первой была атака на Кремль 2 мая), и сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал эти атаки актом бессилия киевской власти.

В официальном сообщении МО РФ говорится: «Утром киевский режим предпринял террористическую атаку восемью БПЛА самолетного типа по объектам в Москве. Все беспилотники противника поражены. Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять БПЛА сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье».

Тем не менее, как сообщил канал «Россия-24», потерявшие управление дроны все же врезались в жилые дома. О первом взрыве сообщили в 4.30 утра жильцы многоэтажки на улице Атласова в Новой Москве. ЧП произошло на 25 этаже, одна квартира частично лишилась наружной стены и получила разрушения площадью 8 кв. м, в соседних вылетели стекла. В пострадавшей квартире находились три человека — двое взрослых и пятилетний ребенок. Они самостоятельно покинули дом. Прибывшие спасатели нашли обломки беспилотника.

Следующий беспилотник врезался в многоэтажку в Москве на Профсоюзной улице. Кроме выбитых стекол на 16 этаже, ущерба он не нанес.

Последний дрон в начале шестого утра попал прямо в окно на 14 этаже дома на Ленинском проспекте. При этом его крылья обломились и упали вниз, а фюзеляж со взрывчаткой, пробив стекло, влетел в квартиру. На этом беспилотнике было сразу три взрывных устройства, от трагедии спасло только то, что взрывчатка не сдетонировала. Все жильцы дома — более 300 человек были эвакуированы в соседнюю школу прежде, чем спасатели начали обезвреживать взрывчатку.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, эвакуированные смогли вернуться в свои квартиры до 11.00, в результате всех инцидентов к помощи врачей обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. Речь, вероятнее всего, идет о недомогании в результате стресса. Ремонт в пострадавших квартирах будет проведен в кратчайшие сроки за счет города.

Начиная с пяти утра и до девяти часов таксисты и автолюбители жаловались на то, что перестали работать навигаторы. Это вполне понятно: сигналы глушили для того, чтобы потенциальные следующие дроны, если бы они прилетели, были лишены взоможности наведения на цель. Столичная полиция с 5 утра работала по плану «Тайфун», но работа аэропортов и других видов транспорта шла по графику.

Заходы со всех сторон

Дроны атаковали столицу с Северо-Запада и Юго-Запада. На Северо-Западе, по свидетельствам жителей окраин московского района Митино и подмосковного Красногорска, примыкающих к пересечению Волоколамского шоссе и МКАД, в районе шести часов утра послышались звуки, похожие на залпы салюта. Минут через 5—7 залпы повторились.

Чуть ранее жители деревни Ильинское Красногорского округа наблюдали беспилотники над своими домами, снимали на видео летящий в сторону Москвы дрон. А некоторые автолюбители утверждают, что видели, как примерно в 5:45 по МКАДу, напротив «Крокуса», в сторону Волоколамского шоссе проехали грузовые военные автомобили, похожие на мобильные ракетные системы.

Дрон над поселком Ильинское Красногорского района

В этом месте, как высотная доминанта, располагается резиденция губернатора Московской области. Вполне вероятно, что именно она была целью беспилотников. Жители поселка Рублево, расположенного на другом берегу Москва-реки, сняли на видео два взрыва над окраиной Красногорска. Кроме того, как сообщает ресурс Mash, который вел онлайн-трансляцию сразу после сообщения о взрыве в Новой Москве, еще два

беспилотника были сбиты в Истринском районе Подмосковья с разницей в полчаса. Летели они со стороны элитного поселка Бенилюкс в сторону Красногорска на высоте 30—40 метров.

На Юго-Западе летящие беспилотники видели в районе Минского и Можайского шоссе, залпы были слышны в окрестностях Одинцово, Немчиновки и Барвихи. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем блоге в семь утра сообщил: «Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Прошу жителей сохранять спокойствие. Все экстренные службы работают. Будем информировать».

Подмосковье: взрыв одного из дронов, сбитого ПВО

Попытка атаки как акт бессилия

В соцсетях выложено уже множество видео с дронами, которые были позже сбиты или врезались в дома. Это однотипные летающие машины. Один из пользователей сети поделился с ресурсом Mash характеристиками дрона, который рассмотрел на видео.

«Это может быть доработанной украинской моделью А-2 "Синиця”, — написал пользователь. — Очень похожий на него БПЛА засняли сегодня в 6:46 утра над селом Петрово-Дальнее Красногорского района, когда он летел в сторону Ильинского. Стоковая версия такого беспилотника может пролететь всего около 100 км, но сегодняшние БПЛА оказались крупнее и были заряжены кумулятивными боеприпасами. Размах их крыльев был около трех метров против 1,8 м в первоначальной версии. Кроме того, все дроны оказались оборудованы бензиновыми двигателями вместо классических электрических. Разрабатывают и модернизируют такие устройства в Харькове.»

Однако источник «Эксперта», специалист в области беспилотной авиации, предполагает, что это все-таки американский почтовый Zipline. Этих беспилотников довольно много, их можно купить не только в США, но и в Африке, где они используются, как правило, для доставки медикаментов.

Политики и политологи комментируют случившееся без излишних эмоций.

«Рублевка стала такой же прифронтовой территорией, как Донбасс или Белгородская область, — написал в Telegram-канале Александр Дугин. — Общество должно осознать, что мы находимся в состоянии войны, это очень важный психологический этап, сознание общества и его восприятие мира изменятся после этих событий.»

А член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков назвал атаку беспилотников на Москву актом бессилия киевской власти.

«Желая продемонстрировать силу, они демонстрируют только бессилие, неспособность нанести удар прицельно, попадают только в молоко», — сказал сенатор и добавил, что ответные удары Москвы придутся точно в цель.