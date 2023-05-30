Байден увел «биток» из-под налогов

Криптовалютные рынки работают без выходных и праздников, поэтому первыми отыгрывать достижение договоренности на переговорах президента и спикера палаты представителей пришлось именно им. И с уровня $26,7 тыс., где биткоин находился в пятницу, он к утру понедельника переместился к $28,4 тыс. Это максимум с 8 мая.

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Комментаторы заговорили о том, что новость о предотвращении дефолта повысила склонность к риску. Но в случае с криптовалютами это если и было так, то во вторую очередь. Основной же причиной были слухи о том, что торговля демократов и республиканцем по потолку госдолга привела к неожиданному бонусу – отказу от идеи повышенного налогообложения майнеров.

США, как известно, лидирует сейчас по объемам добычи биткоинов. Но в рамках бюджетного плана на 2024 год администрация президента Байдена хотела ввести 30-процентный налог на майнинг. Демократы утверждали, что майнеры не платят адекватную компенсацию за свое экономическое и экологическое воздействие на страну.

И вот теперь криптоиндустрия – по крайней мере в ближайшем будущем – этого вроде бы может не опасаться. В тексте 99-страничного законопроекта, который стал плодом компромисса республиканцев и демократов, биткоин не упоминался.

В понедельник в ответ на запрос вице-президента публичной компании-майнера Riot Platforms Пьера Рошара конгрессмен Уоррен Дэвидсон подтвердил: «Да, одна из побед – блокировка предложенных налогов».

В остальном же больших плюсов для финансовых рынков соглашение не содержало. И подскок, последовавший после открытия некоторых рынков, был, скорее, свидетельством покрытия «шортов», чем роста склонности к риску. Это, впрочем, не помешало установить рекорды. Так, японский индекс Nikkei 225 подскочил до нового 33-летнего максимума, а затем развернулся и уверенно пошел вниз. День он, впрочем, все равно завершил в плюсе на 1%.

В понедельник в США, как и в Великобритании, Швейцарии и ряде европейских стран, фондовый рынок вообще не работал, а без этого торги шли вяло и на прочих биржах. И все же во Франции, Германии, Испании, Италии и других странах предварительную сделку республиканцев и демократов акции встретили падением. Общеевропейский STOXX 600 в итоге потерял 0,12%.

Фьючерсы на индексы США, впрочем, вчера вечером были в небольшом плюсе, намекая на возможность открытия торгов акциями немного выше нулевой отметки. Чуть выросли и контракты на казначейские обязательства, а доллар снизился. Довольно вялыми для такого эпохального события были и движения commodities.

Кроме криптовалют энтузиазма не было видно нигде, да и биткоин вчера ближе к полуночи уже торговался на уровне $27,7 тыс. И это неудивительно.

Во-первых, само событие еще не завершено: кто бы что ни говорил, а конгресс пока не проголосовал. При этом наиболее радикальные крылья обеих партий недовольны компромиссом. Так что и спикеру палаты представителей, и президенту надо будет заручиться достаточным числом голосов центристов. Это делает сделку по-настоящему двухпартийной.

Но это же и создает риски. Любой сбой способен сдвинуть момент принятия закона за дату, которую Минфин США называет в качестве дня, после которого возможен дефолт. Это, правда, теперь уже 5 июня, а не ближайший четверг, как прежде.

Во-вторых, подъем потолка ведет к резкому оттоку ликвидности с рынка. Минфин США для восстановления необходимого баланса на общем счете казначейства начнет размещать бумаги на сотни миллиардов долларов, причем уже в самом ближайшем будущем. JPMorgan недавно оценивал объемы выпуска казначейских векселей до конца года в $1,1 трлн. И большая часть из них будет размещена в ближайшие недели после подъема потолка.

Reuters, ссылаясь на стратегов BNP, говорит о $750–800 млрд, которые перетекут из кэша в казначейские векселя до конца сентября. А ведь есть еще и количественное ужесточение ФРС. Она должна сокращать свой баланс на $95 млрд в месяц – до конца сентября это сократило бы ликвидность еще на $380 млрд. Но на деле ФРС, компенсируя резкий мартовский рост своего баланса, ускорилась: с 26 апреля по 24 мая баланс сократился на $126 млрд.

Шансы на подъем ставки и сделка по потолку долга, и последняя статистика тоже только повышают. По данным CME, сейчас срочный рынок оценивает вероятность подъема ставки 14 июня примерно в 60%.

Помимо усугубления проблем с ликвидностью, все это приближает и рецессию. Так что рынкам есть от чего оставаться скептичными.

«Поскольку потолок долга отходит на второй план, инвесторы могут переключить внимание на фундаментальную картину, – говорил вчера Bloomberg заместитель главного инвестиционного директора Richard Bernstein Advisors Дэн Судзуки. – А она остается сомнительной. Сохраняется неопределенность с продолжительностью и серьезностью продолжающейся рецессии доходов, а ликвидность может сократиться из-за того, что правительству необходимо решить проблему отставания в объеме выпуска долговых обязательств. Хотя рынкам и удалось избежать немедленного краха, еще далеко не все ясно.»

