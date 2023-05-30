«Детский мир» объявил о завершении процедуры трансформации в частную компанию

Российский ретейлер «Детский мир» завершил процедуру реорганизации, дочерние общества компании запустили программы приобретения акций ПАО «Детский мир» у акционеров.

Об этом сообщает пресс-служба группы.

«"Детский мир" информирует, что в рамках реализации плана поэтапной трансформации компании в частный бизнес, объявленного в ноябре 2022 года, а также решений, принятых на внеочередном общем собрании акционеров 29 декабря 2022 года, завершена процедура реорганизации компании в форме выделения из нее 100% дочерней операционной компании — ООО "ДМ"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в качестве следующего этапа трансформации дочерние структуры компании запустили программы приобретения обыкновенных акций ПАО «Детский мир» у акционеров предприятия. Приобретение акций будет осуществляться по цене 71,5 руб. за штуку, что эквивалентно цене выкупа акций в ходе завершившейся реорганизации.

Компания получила разрешение правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ на совершение сделок с инвесторами-нерезидентами из недружественных государств и лицами, находящимися под их контролем. В рамках добровольных предложений ООО «ДМИ» и АО «ДМФА» инвесторы-нерезиденты из недружественных стран смогут продать акции по цене 71,5 рубля за одну акцию с получением денежных средств на счета типа «С» либо по цене 60,77 руб. с получением средств на указанные акционерами расчетные счета, минуя счета типа «С».

По завершении обязательного предложения компания может быть ликвидирована после принятия соответствующих корпоративных решений. При таком сценарии инвесторы-нерезиденты из недружественных государств и другие акционеры компании, которые не примут участие в текущих программах приобретения акций и обязательном предложении о покупке акций, смогут получить имущество ликвидируемого актива, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами в рамках добровольной ликвидации.

Осенью 2022 года стало известно, что «Детский мир» может провести реорганизацию, чтобы стать частной компанией. Уточнялось, что в рамках реорганизации ООО «Детский мир» планируется выделить в качестве дочерней операционной компании. В сети заверили, что «Детский мир» продолжит вести розничную продажу детских продовольственных и непродовольственных товаров и сможет сосредоточиться на развитии текущей розничной сети.

Группа «Детский мир» является лидером на рынке детских товаров в России и Казахстане, а также ведущим игроком сегмента в Белоруссии. Группа объединяет розничные сети «Детский мир» и «Детмир мини», интернет-магазин и маркетплейс detmir.ru, а также сеть товаров для животных «Зоозавр».