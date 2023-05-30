Запад не желает мириться с независимой Россией, поэтому идет на обострение украинского кризиса.

Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

«Это идеологическая проблема. Россия отказывается принимать абсурдные новые ценности, навязываемые Западом. Она отстаивает свои интересы. <…> Конечно же, это преступление, и мы хотим уничтожить ее за это», — заявил Макграгор.

По его словам, НАТО отказывается от переговоров по Украине, поскольку не хочет признавать свое поражение в противостоянии с Россией; главной целью Вашингтона и его союзников всегда было ослабление Москвы из-за наличия у нее национальной идентичности и собственной культуры.

«Она развивается по другому пути и, я думаю, выигрывает от этого», — отметил экс-советник главы оборонного ведомства США.

Западный путь развития между тем показал свою несостоятельность, уверен полковник. По его убеждению, все больше европейцев склоняются в сторону России, поскольку видят плачевное состояние своей цивилизации и культуры.