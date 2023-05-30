Эксперт в области беспилотной авиации счёл атаку дронов на Москву разведкой боем

Атака украинских БПЛА на Москву и Подмосковье не свидетельствует о налаживании Киевом массированного производства дронов, пока это лишь «разведка боем», которая призвана выявить слабые места российской ПВО.

Об этом в интервью РИА Новости заявил ведущий эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

«Это в значительной степени именно «разведка боем» – противник прощупывает нашу оборону и подбирает возможные способы ее преодоления», – предположил собеседник агентства.

При этом Федутинов считает, что в ходе сегодняшней атаки киевский режим, вероятно, применил неизвестный БПЛА, выполненный по схеме «утка», который может являться новой разработкой инженеров «незалежной»

По его мнению, такие дроны могли разработать специалисты Харьковского авиационного института и инженеры, связанные с киевским КБ «Взлёт».

«Киев мог также адаптировать под ударные задачи гражданские дроны, имеющиеся в открытой продаже», – резюмировал Федутинов.

Как ранее писал «Эксперт», Минобороны РФ сообщило, что утром 30 мая киевский режим пытался нанести удары по объектам в Москве с помощью беспилотных летательных аппаратов; в террористической атаке были задействованы восемь БПЛА самолётного типа.

Все дроны противника поражены. Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотников сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, утренняя атака украинских беспилотников, стала ответом киевского режима на наши весьма эффективные удары по одному из центров принятия решений.