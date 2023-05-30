На «интеллектуальной» лихорадке обогатится не только Nvidia

Ситуация с искусственным интеллектом (AI) немного напоминает золотые лихорадки прошлых веков: так же, как в XIX веке на золоте, на AI уже сейчас зарабатываются огромные деньги. Примером бенефициара «интеллектуальной» лихорадки может служить Nvidia, на чипах которой работают многие системы типа ChatGPT, связанные с AI, и акции которой взлетели в конце мая на 30%, что приблизило ее рыночную капитализацию к триллиону долларов. Так инвесторы отреагировали на прогноз о выручке компании во втором квартале в размере 11 млрд долларов, что значительно выше прежних прогнозов Уолл-стрит. Глава Nvidia Дженсен Хуанг заявил 29 мая, что мир вступает в новую «компьютерную эру».

Кстати, Nvidia не привыкать зарабатывать на «лихорадках». Ее капитализация, например, резко выросла и в 2021 году после того, как выяснилось, что ее графические процессоры (GPU) отлично подходят для майнинга биткойнов и других криптовалют. Однако после обвала крипты капитализация резко снизилась.

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Конечно, взлетели акции не только дизайнеров чипов типа Nvidia и AMD, но и производителей типа TSMC. Перепало и компаниям, поставляющим прочую компьютерную инфраструктуру. После запуска в ноябре 2022 года ChatGPT, пишет Economist, индекс приблизительно 30 компаний, связанных с AI, вырос на 40%. Для сравнения: индекс NASDAQ за это же время вырос только на 13%. В этом, кстати, нет ничего удивительного, потому что вместе с ростом сложности систем растет необходимость в чипах и во всем остальном оборудовании. Достаточно сказать, что GPT-4 анализирует данные, используя почти 1 трлн параметров, это более чем в пять раз превышает потребности его предшественников.

Развитие AI и, в первую очередь, сейчас генеративного искусственного интеллекта, проходит стремительно. К примеру, системой Microsoft, использующей технологию стартапа OpenAI, разработчика ChatGPT, пользуются более 2,5 тыс. компаний. Самому Microsoft принадлежит сейчас почти половина, в 10 (!) больше, чем в прошлом квартале.

Главные бенефициары «интеллектуальной» лихорадки, конечно, изготовители чипов. Nvidia, AMD и другие схожие компании получают лицензионную плату каждый раз, когда по их схемам компании типа TSMC изготавливают чипы. Экономисты банка UBS считают, что в следующие год-два AI увеличит спрос на графические процессоры на 10-15 млрд долларов. В результате годовой доход дата-центра Nvidia, на долю которого приходится 56% всех продаж компании, может удвоиться.

AMD во второй половине года покажет новый графический процессор. И хотя эта компания очень сильно уступает по объемам Nvidia, но и она очень хорошо заработает на «остатках», объясняет брокер Bernstein Стейси Раскон. Очень активно действуют сейчас стартапы, работающие с AI, такие, как, к примеру, Cerebras и Graphcore. PitchBook содержит около 300 таких фирм.

Естественно, не останутся в накладе и производители чипов. После ралли Nvidia акции TSMC выросли на 10% и увеличили ее капитализацию приблизительно на 20 млрд долларов.

Далее в списке бенефициаров «интеллектуальной» лихорадки по размерам прибыли следуют компании типа голландской фирмы Besi, которая изготавливает оборудование, позволяющее скреплять чипы в единый процессор. На долю Besi приходится три четверти рынка, отсюда и рывок ее акций в этом году более чем на 50%.

По оценке UBS, стоимость GPU достигает почти половины стоимости специализированных AI серверов. В обычных серверах они составляют лишь десятую часть.

Для эффективной работы GPU должны «общаться» друг с другом. Отсюда рост спроса на продвинутое сетевое оборудование: переключатели, роутеры и специализированные чипы. Ожидается, что рынок это оборудования в течение нескольких следующих лет будет расти на 40% ежегодно и достигнет к 2027 году, по данным исследовательской компании 650 Group, почти 9 млрд долларов.

Nvidia «на коне» и в этом области – на ее долю приходятся 78% всех продаж. Тем не менее, конкуренция сильная: акции калифорнийской компании Arista Networks выросли в прошлом году на 70%. Broadcom, тоже изготавливающий и продающий специализированные чипы, позволяющие сетям работать, заявил, что в этом году продажи этих чипов вырастут в четыре раза до 800 млн долларов.

«Интеллектуальная» лихорадка озолотит и компании, собирающие серверы для дата-центров. Аналитическая фирма Dell’Oro Group прогнозирует, что дата-центры увеличат долю серверов, работающих на AI, с менее чем 10% сейчас до приблизительно 20% в течение 5 следующих лет. Стоимость оборудования для них увеличится с нынешних 20% до 45%. Речь идет, например, о тайваньских компаниях Wistron и Inventec. Американская компания Super Micro заявила, что в первые три месяца 2023 года доля продаж, приходящаяся на продукты AI, увеличилась до 29% с 20% в прошлом году.

Все «интеллектуальное» железо требует специализированного программного обеспечения. PitchBook содержит ок. 80 таких стартапов. Суммарные расходы таких гигантов, как Amazon, Alphabet и Microsoft, увеличатся с 78 млрд долларов до почти 120 млрд в этом году. Большая часть денег уйдет на расширение их облачных мощностей.

Последней категорией компаний, которые обогатятся на искусственном интеллекте, являются владельцы и операторы дата-центров. По мере роста спроса на облачные вычисления в их центрах остается все меньше свободного места. Во второй половине 2022 года доля свободного места в них уменьшилась до рекордных 3%. В 2021 году Blackstone заплатил 10 млрд долларов одному из крупнейших в США операторов дата-центров QTS Realty Trust.

На пути развития AI-инфраструктуры имеются преграды и ограничения. Один из них – электроэнергия. Это может ограничить развитие новых дата-центров в таких их хабах, как северная часть Виргинии и Кремниевая долина.

Еще одна проблема – переход от огромных AI-моделей к средним и маленьким системам, требующим значительно более низких компьютерных мощностей.