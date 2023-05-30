Известный военкор назвал конкретную цель атаки дронов ВСУ на Москву

Известный военный корреспондент Александр Сладков прокомментировал сегодняшнюю атаку дронов на Москву, назвав при этом её конкретную цель.

В в своём Telegram-канале он написал, что Киев, не имея сил и возможностей для контрнаступления, хочет заставить действовать ВС РФ именно сейчас. В этом главая цель сегодняшней атаки.

«Руководство в Вашингтоне настаивает на глобальном наступлении. Но это убьёт ВСУ. Мы же можем ждать. У нас идёт создание стратегических запасов, также продолжается разрушение военного потенциала Украины. А Киев пытается поменять этот формат, заставив нас рвануть вперёд немедленно, чего делать нельзя», – говорится в сообщении военкора.

Как ранее писал «Эксперт», президент РФ Владимир Путин заявил, что атака украинских беспилотников на Москву – это акт терроризма.

Напомним, утром 30 мая киевский режим пытался нанести удары по объектам в Москве с помощью беспилотных летательных аппаратов; в террористической атаке были задействованы восемь БПЛА самолётного типа.

По данным Минобороны, все дроны противника были поражены. Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Ещё пять БПЛА сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.