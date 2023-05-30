Производственный сектор Китая в мае ожил

Два исследования утверждают, что производственный сектор КНР в мае улучшил работу по сравнению с апрелем или, как минимум, в нем стабилизировалась ситуация, сообщает Bloomberg. На фоне появления в последнее время сообщений о замедлении восстановления китайской экономики эта новость настраивает на оптимистический лад.

Компания China Beige Book утверждает, что объем продукции производственного сектора в мае по сравнению с апрелем «заметно» увеличился. Увеличилось также количество внутренних и внешних заказов.