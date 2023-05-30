Производственный сектор Китая в мае ожил

Два исследования утверждают, что производственный сектор КНР в мае улучшил работу по сравнению с апрелем или, как минимум, в нем стабилизировалась ситуация, сообщает Bloomberg. На фоне появления в последнее время сообщений о замедлении восстановления китайской экономики эта новость настраивает на оптимистический лад.
Компания China Beige Book утверждает, что объем продукции производственного сектора в мае по сравнению с апрелем «заметно» увеличился. Увеличилось также количество внутренних и внешних заказов.
Пишет об улучшении показателей китайского производственного сектора и Goldman Sachs Group Inc., обращающий внимание на рост индекса менеджеров по закупкам PMI (индекса деловой активности).
«Пока рано забивать гвозди в крышку гроба постковидного восстановления,- говорится в заявлении China Beige Book.- Производственная деятельность опровергла слухи о своей кончине, хотя слабый спрос со стороны западных экономик по-прежнему остается главным препятствием».
По сравнению с апрелем в мае увеличились доходы и прибыль китайских производителей, а также в сфере услуг и розничной торговле. Свое исследование China Beige Book построила на анализе показателей приблизительно тысячи китайских фирм.
В апреле, напомним, экономические показатели существенно не дотянули до прогнозов специалистов, что даже заставило несколько инвестиционных банков понизить прогноз по ВВП в 2023 году. Индекс Hang Seng China Enterprises Index снизился почти на 20% по сравнению с пиком, достигнутым 27 января.
Индекс деловой активности развивающихся отраслей, измеряющий месячные изменения в таких секторах, как возобновляемая энергетика, передовое производство и биотехнологии, увеличился в мае по сравнению с апрелем на 0,6% (49,8% и 49,2% соответственно).
По-прежнему оставляет желать лучшего строительный сектор.
«Строительство продолжает испытывать проблемы,- объясняет Шезад Кази из China Beige Book.- Рынок недвижимости остается удивительно неровным. Рост цен по сравнению с апрелем в мае увеличился, но продажи замедлились».
Статистика показывает сильное восстановление расходов в сфере услуг (рестораны, путешествия и т.д.).