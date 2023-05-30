Минобороны РФ выпустило сообщение по атаке БПЛА на столичный регион

Министерство обороны РФ опубликовало заявление по утренней атаке беспилотников на Москву и Подмосковье.

Как сообщили в оборонном ведомстве, утром 30 мая киевский режим пытался нанести удары по объектам в столице с помощью беспилотных летательных аппаратов; в террористической атаке были задействованы восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

«Все беспилотники противника поражены. Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей», — рассказали в министерстве.

Еще пять дронов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье, указывается в сообщении.

Ранее об атаке беспилотников проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, серьезно никто не пострадал, за медпомощью обратились два человека, госпитализация не потребовалась. Несколько зданий получили незначительные повреждения. О сработавшей ПВО в Подмосковье сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, несколько дронов были сбиты на подлете к Москве.

Следственный комитет ведет расследование