Минобороны РФ сообщило о оперативную информацию о ходе специальной военной операции на Украине.

Согласно данным, которые озвучил на сегодняшнем брифинге официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков, за последние сутки на Херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили до 30 украинских боевиков, 5 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Акация» и 2 гаубицы (Д-30 и «Мста-Б»).

На Донецком направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск уничтожено до 145 боевиков, 3 автомобиля, 2 боевые бронированные машины и гаубица Д-30. В районе населённого пункта Красное (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Великая Новоселка и Времевка (ДНР). В районе населённого пункта Владимировка (ДНР) ликвидирована украинская ДРГ. Общие потери противника за сутки на этих направлениях составили свыше 140 боевиков убитыми и 4 автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении армейской авиацией и огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва, Кузьмино (ЛНР) и Ямполовка (ДНР). Ликвидировано более 85 боевиков, 2 пика, 2 боевые бронированные машины, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Купянском направлении огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Тимковка (Харьковская область) и Новосёловское (ЛНР). В районе населённого пункта Синьковка (Харьковская область) пресечена деятельность украинской ДРГ. Всего здесь уничтожено до 40 боевиков, 3 автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». В районе населенного пункта Московка (Харьковская область) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок ВС РФ поражены 88 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 96-ти районах.

Российские средства ПВО поразили семь снарядов РСЗО HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM, а также уничтожили 8 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Инженерное (Запорожская область), Старомайорское (ДНР), Коломыйчиха (ЛНР), Великий Выселок и Петровское (Харьковская область).

За всё время проведения СВО российские силы уничтожили 429 самолётов, 235 вертолётов, 4 379 БПЛА, 424 ЗРК, 9 328 танков и других боевых бронированных машин, 1 100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 941 орудие полевой артиллерии и миномётов, а также 10 544 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Как ранее писал «Эксперт», на том же брифинге Конашенков сообщил, что в течение суток ВС РФ нанесли ракетные удары по центрам принятия решений на Украине, где под руководством специалистов из стран Запада готовились теракты на территории России.

