Минобороны: ВС РФ нанесли ракетные удары по украинским центрам принятия решений

ВС РФ нанесли ракетные удары центрам принятия решений на Украине, где под руководством специалистов из стран Запада готовились теракты на территории России.

Как сообщает Минобороны РФ, в течение суток российская армия нанесла групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения, где под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России.

По данным ведомства, все назначенные объекты были поражены.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 29 мая официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам ВСУ на аэродромах. Цель удара была достигнута, все назначенные объекты уничтожены.

