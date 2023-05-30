Суд на Украине обязал государственное бюро расследований открыть уголовное дело в связи с возможной государственной изменой со стороны главы «незалежной» Владимира Зеленского и членов его команды.

Как передаёт РИА Новости, об этом в соцсетях написал депутат Верховной рады Украины Гео Лерос.

«Обязали открыть уголовное дело по статье "государственная измена" на Зеленского и ко, – сообщил парламентарий. – Напомню, карманное ГБР отказалось расследовать государственную измену президента при назначении им агентов ФСБ на ключевые должности в СБУ, но мы судом обязали внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать досудебное расследование».

По словам Леровса, Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак, заместитель главы офиса Роман Машовец, экс-глава СБУ Баканов и бывший заместитель секретаря совета национальной безопасности и обороны «незалежной» Руслан Демченко «должны быть допрошены, как главные фигуранты назначения агентов ФСБ в СБУ».

«Я не позволю этим предателям избежать ответственности за тяжкие преступления против украинского народа», – резюмировал депутат Рады.

Наша справка

Гео Лерос был избран в Верховную раду от партии «Слуга народа». В 2020 году его исключили из фракции. В конце 2021 года в ходе выступления в Раде депутат показал неприличный жест в сторону Зеленского и главы его офиса Ермака, которые присутствовали в зале. За это стал подозреваемым по статье УК Украины «Хулиганство». Сам Лерос назвал свой поступок импульсивным. В конце февраля текущего года депутата отстранили от участия в заседаниях Рады за оскорбительные высказывания в адрес СБУ и Ермака.