Названы богатейшие наследники российских миллиардеров

По данным на 10 марта в России насчитывалось 110 миллиардеров с совокупным состоянием $505 млрд. Если эту сумму поделить поровну на общее количество их детей (340), все они тоже будут миллиардерами со средним результатом почти $1,5 млрд, сообщает Forbes. Издание представило очередной рейтинг из 20 самых богатых наследников страны. Первое место в нем уже многие годы занимает Юсуф Алекперов, единственный сын крупнейшего акционера «ЛУКойла». При относительной стабильности этого списка в этом году в нем появился один новичок — единственная дочь ректора Горного университета и миноритарного акционера «Фосагро» Владимира Литвиненко Ольга (наследует $3,1 млрд).

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«Методика составления рейтинга не менялась: мы берем состояние миллиардера и делим его на всех признанных детей. Мы не учитываем в расчетах супружеские доли. Также мы не берем в расчет заявления участников списка, в частности Михаила Фридмана и Владимира Потанина, о том, что больших денег своим детям они оставлять не собираются и все свои миллиарды отдадут на благотворительност», — пояснили в Forbes.

В этом году, как и в прошлом, после лидера рейтинга Юсуфа Алекперова ($20,5 млрд) следуют дочь и сын основателя «Еврохима» и СУЭК Андрея Мельниченко (по $12,6 млрд на каждого), на третьем месте — наследники совладельца «Сибура» и «Новатэка» Леонида Михельсона (по $10,8 млрд), на четвертом — дети владельца НЛМК Владимира Лисина (по $7,35 млрд). На пятом месте в прошлом году находились дети основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова. В этом же году в пятерку богатейших вошел сын основателя Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандера Махмудова ($7,3 млрд). Дети Дурова оказались на седьмом месте (по $5,75 млрд).