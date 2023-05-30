Овчинский: в столичном «Останкино Business Park» достраивают два корпуса по городской программе

В четвертом и пятом корпусах будущего делового центра «Останкино Business Park» в Бутырском районе Москвы, который строится в рамках МПТ, заканчивают монтаж лифтов и ведут фасадные работы. Весь объект по плану сдадут в июле 2024 года. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Программа создания мест приложения труда (МПТ) предполагает комплексную застройку районов столицы. Инвесторы не только строят жилые дома, но и создают социальные и деловые объекты, в которых могут трудиться москвичи. Соглашение по «Останкино Business Park» подписали в 2020 году, его площадь составит 88,4 тыс.кв. метров. Всего построят шесть корпусов делового центра.

В новом центре откроют более 1,6 тысячи рабочих мест по программе создания мест приложения труда, добавил Овчинский. В четвертом и пятом корпусах уже подготовили все инженерное оборудование. Монтаж теплых витражей и вентилируемого фасада в четвертом здании завершили на 80%, в пятом корпусе на 70% выполнили отделку мест общего пользования, а также начали монтировать вентфасад на торцах здания.

Помимо этого, инвестор начал работы по благоустройству. У четвертого корпуса выкладывают плитку и укладывают первый слой асфальтового покрытия. У пятого корпуса заканчивают работы по вертикальной планировке.

В компании «Пионер» напомнили, что два из шести корпусов уже ввели в эксплуатацию в 2022 году. В апреле этого года в третьем корпусе начали передавать коммерческие помещения, офисы и площади под ретейл-объекты. Всего собственникам передадут 115 помещений. Завершить выдачу ключей планируют во втором квартале 2023 года.