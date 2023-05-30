Пекин отклонил предложение Вашингтона по встрече министров обороны Китая и США

Китай отклонил предложение США о проведении встречи министров обороны двух стран в кулуарах форума по безопасности «Диалог Шангри-ла» в Сингапуре 2-4 июня.

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Об этом пишет «Интерфакс». Отмечается, что офис главы американского оборонного ведомства Ллойда Остина назвал решение Пекина «вызывающим обеспокоенность нежеланием» участвовать в контактах по военной линии.

«КНР вдруг проинформировала США о том, что отклоняет переданное в начале мая предложение министра обороны Остина министру обороны КНР Ли Шанфу встретиться с в Сингапуре на этой неделе», — цитирует агентство заявление Пентагона, предоставленное изданию The Wall Street Journal.

Ранее в мае об отказе КНР от контактов США по военным вопросам написала Financial Times. По сведениям издания, Пекин проинформировал Вашингтон, что вероятность встречи министров обороны двух стран в Сингапуре невелика из-санкций, под которыми Ли Шанфу находится из-за покупки Китаем у РФ самолетов Су-35 и оборудования для зенитных ракетных систем С-400 в период, когда он возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР.

Ухудшение отношений между Вашингтоном и Пекином последовало в том числе за встречей в США спикера палаты представителей американского конгресса Кевина Маккарти с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь.

