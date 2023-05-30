Путин: НАТО обманула Россию, пообещав не расширяться на Восток

НАТО обманула Россию, обещая не расширяться на восток, да ещё и до Украины добралась.

Об этом на выставке, посвященной креативной экономике, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, в период становления независимой Украины с самого начала она объявила себя нейтральным государством, передаёт РИА Новости.

«Вместо этого постепенно-постепенно встали на другой путь присоединения к НАТО, организации, которая враждебна к России и создавалась исключительно для борьбы с Советским Союзом и Россией, – напомнил Путин. – А в 2008 году без всяких внешних признаков какой-то напряженности военно-политической объявили о том, что вступают в НАТО, хотят вступить в НАТО, а западные страны, страны альянса в Бухаресте, по-моему, на саммите объявили о том, что для Украины двери в НАТО открыты».

Как подчеркнул российский лидер, «мало того, что нас обманули и сказали, что не будет никакого движения НАТО на восток, так ещё и до Украины добрались».

Ранее «Эксперт» писал, что в США рассказали, как страны НАТО обманули президента СССР Михаила Горбачева, дав ему обещание не расширять НАТО на восток

