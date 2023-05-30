Путин назвал атаку украинских беспилотников на Москву терактом

Атака украинских беспилотников на Москву – это акт терроризма.

Такое заявление на выставке, посвящённой креативной экономике, сделал президент РФ Владимир Путин. По его словам, нападение на мирные объекты подтверждает, какие методы использует Киев, передаёт РИА Новости.

«Попытки вызвать реакцию России и спровоцировать на такой же ответ, вызывают беспокойство, украинские граждане должны это понимать, подчеркнул российский лидер.

Как ранее писал «Эксперт» , по факту атаки БПЛА по поручению председателя СК РФ Главным следственным управлением ведомства возбуждено уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

