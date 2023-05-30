Россияне увеличили срок погашения ипотеки

Российские заемщики погашают ипотеку в среднем за 4,3 года. Клиентам, погасившим свои кредиты в прошлом году, требовалось на это около трех лет, сообщает пресс-служба ВТБ. По данным банка, чаще всего досрочно закрыть обязательства россияне стремятся по крупным сделкам.

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Аналитики ВТБ исследовали данные по ипотеке без учета рефинансирования за январь-апрель текущего года. Оказалось, что активнее всего клиенты выплачивают жилищные кредиты на суммы 15-20 млн рублей, в среднем на их закрытие уходит около полутора лет. Те, кто занял на покупку недвижимости до 5 млн рублей, полностью погашают обязательства в среднем за 3,6 года. Как правило, на частично досрочное погашение ипотеки клиенты ВТБ направляют 140 тыс. рублей, что более чем в пять раз превышает средний размер ежемесячного платежа.

«Несмотря на то, что в среднем заемщики берут ипотеку на рекордные 24 года, закрывают ее по-прежнему в разы быстрее: по нашим данным, за 4,3 года. Благодаря льготным программам со ставкой 6-8% ипотека перестала "висеть" над клиентами большим долгом, стала удобным финансовым инструментом для решения квартирного вопроса и посильным для выплаты», — отметил вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

Быстрее всего, по его словам, по-прежнему закрываются кредиты, выданные в сегменте дорогой недвижимости.

