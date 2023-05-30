Российская SR Space построит космическую ракету с многоразовой первой ступенью

Компания SR Space (бывшая Success Rockets) изучает возможность возврата первой ступени ракеты-носителя Cosmos.

Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал гендиректор компании Олег Мансуров.

«Мы сейчас работаем над геофизической ракетой, а она по определению возвращаемая — приземляется с помощью парашюта. Но уже на ракете-носителе Cosmos — это уже ракета орбитального класса, возможен возврат первой ступени», — сообщил глава SR Space.

По его словам, возможность возврата первой ступени ракеты обеспечивается благодаря метановым двигателям, которые разрабатывает компания.

Мансуров пояснил, что одно из преимуществ метана — возможность повторного использования ступеней без необходимости полного разбора.

Cosmos — двухступенчатая ракета-носитель, предназначенная для выведения на целевую орбиту малых космических аппаратов. Стартовая масса ракеты — 7,15 т, длина — 18,5 м. Целевая стоимость пуска оценивается в 100 млн руб.

Сейчас в РФ идет разработка метановой ракеты-носителя с многоразовой первой ступенью «Амур-СПГ», разработчиком является входящий в «Роскосмос» Ракетно-космический центр «Прогресс», отмечает агентство. Завершение технического проектирования комплекса намечено на конец 2024 года, ракета должна заменить действующее семейство ракет-носителей «Союз-2».

Над созданием многоразовой ракеты-носителя работает также Государственный ракетный центр им. Макеева того же «Роскосмоса». Гендиректор и генеральный конструктор предприятия Владимир Дегтярь 9 февраля заявил, что научно-исследовательская работа по созданию космического комплекса с многоразовой ракетой-носителем «Корона» пройдет в 2023-2025 годах. Глава предприятия отметил, что ракета-носитель будет отличаться предельно низкой стоимостью выведения полезной нагрузки на орбиту, при этом кратность применения ракеты — до 100 раз.

SR Space ― частная российская космическая компания, разрабатывающая суборбитальные и орбитальные ракеты-носители сверхлегкого и легкого классов, малых космических аппаратов и спутниковых группировок. Также SR Space занимается хранением и анализом космических данных, в том числе дистанционного зондирования Земли. В компании ведутся работы по созданию искусственного интеллекта для обработки информации разных типов.