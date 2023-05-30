Рынок акций отразил атаку дронов

Самые осторожные трейдеры на открытии торгов начали продавать акции на информации об атаке дронов на Московские объекты. Но их почин не поддержало большинство, которое довольно быстро выкупило просадку и продолжило толкать вверх Индекс Мосбиржи.

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