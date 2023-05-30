Самые осторожные трейдеры на открытии торгов начали продавать акции на информации об атаке дронов на Московские объекты. Но их почин не поддержало большинство, которое довольно быстро выкупило просадку и продолжило толкать вверх Индекс Мосбиржи.
Рынок акций отразил атаку дронов
Отечественные инвесторы быстро выкупили просадку на новости об атаке дронов на жилые дома в Москве, но под вечер приступили к фиксации прибыли из-за обвала нефти. Рубль сбавил темпы девальвации.
Коллаж: Тамара Ларина
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