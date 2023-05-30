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Рынок акций отразил атаку дронов

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
30 мая 2023, 20:29

Отечественные инвесторы быстро выкупили просадку на новости об атаке дронов на жилые дома в Москве, но под вечер приступили к фиксации прибыли из-за обвала нефти. Рубль сбавил темпы девальвации.

Коллаж: Тамара Ларина