Сбер оштрафовали за предоставление неполной информации об условиях кредита

ФАС (Федеральная антимонопольная служба) оштрафовала Сбер за предоставление потребителям неполных данных по условиям кредита, определяющих его стоимость.

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Как сообщается на сайте ведомства, в рекламе кредита крупным шрифтом указывалась и озвучивалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по кредиту от 4,9%. «Однако данные об иных условиях, влияющих на стоимость кредита и возможность его получения (сумма, срок, условие о заключении договора страхования и пр.), размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени. Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях кредита, определяющих его стоимость», — говорится в сообщении ФАС.

Комиссия антимонопольной службы признала рекламу кредита ненадлежащей, предписала прекратить нарушения и оштрафовала банк на 600 тыс. руб.

В апреле заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров сообщил, что крайне небольшое число клиентов получает доходность по накопительным счетам, которую кредитные организации упоминают в своей рекламе. Согласно приведенной им банковской статистике, из 10 тыс. открытых счетов лишь 256 человек получили максимальный процент. Замглавы ФАС отметил, что служба выдала банкам уже десять предупреждений и завела два дела, «поскольку предупреждения не были выполнены».