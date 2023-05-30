Следственный комитет России возбудил дело о теракте после атаки беспилотников на Москву

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинских беспилотников на Москву.

«По факту атаки БПЛА по поручению председателя СК РФ Главным следственным управлением ведомства возбуждено уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ («Террористический акт»)», - говоиится в сообщении Telegram-канала СКР.

Отмечается, что к расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства, специалисты судебно-экспертного центра.

Как ранее писал «Эксперт», ведущий специалист в области беспилотной авиации Денис Федутинов заявил, что атака украинских БПЛА на Москву и Подмосковье не свидетельствует о налаживании Киевом массированного производства дронов, пока это лишь «разведка боем», которая призвана выявить слабые места российской ПВО.

Напомним, утром 30 мая киевский режим пытался нанести удары по объектам в Москве с помощью беспилотных летательных аппаратов; в террористической атаке были задействованы восемь БПЛА самолётного типа.

По данным Минобороны, все дроны противника были поражены. Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Ещё пять БПЛА сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.