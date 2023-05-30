Китайский министр обороны отказался встречаться с американским коллегой

С легкой руки аравийского кронпринца Мухаммеда бен Салмана (МБС) начали входить в моду отказы самым высокопоставленным американским чиновникам. МБС, помнится, отказался разговаривать с президентом Байденом по телефону, сославшись на занятость. Сейчас от встречи с министром обороны США Ллойдом Остином на форуме по безопасности в Сингапуре в июне отказался глава военного ведомства КНР Ли Шанфу. Встречу запросил Остин. Шанфу отказался по простой причине: против него еще в 2018 году, т.е. во время администрации Трампа, были введены санкции в связи с покупками Китаем российских истребителей и ракет. Пентагон проинформировал китайскую сторону, что санкции не запрещают встречу в Сингапуре, но Пекин дал понять, что до тех пор, пока санкции не будут сняты, подобная встреча будет неуместной.

Отказ стал очередным подтверждением трудностей, существующих как в отношениях между США и КНР, так и трудностей, которые они испытывают, пытаясь их стабилизировать.

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Остин Ллойд предложил обсудить проблемы на саммите «Диалог Шангри-Ла», который ежегодно проводит в Сингапуре Международный институт по стратегическим исследованиям (IISS).

«Это далеко не первый раз, когда КНР отвергает предложения о встрече от секретаря (министра), Председателя Объединенного комитета начальников штабов и других высокопоставленных сотрудников министерства (обороны),- приводит Financial Times заявление одного из старших чиновников Минобороны США.- Если честно, то это всего лишь последний в длинной череде таких же отказов».

По словам американского генерала, с 2021 года Китай отклонил или проигнорировал более десятка предложений о встречах на высоком уровне. Американцы, конечно, не привыкли, что им в чем-то отказывают, и испытывают негодование.

«Тревожит то, что Китай не видит опасность затягивания американо-китайского военного диалога»,- сокрушается эксперт по Китаю в Германском фонде Маршалла Бонни Глейзер.

В прошлом саммиты «Диалог Шангри-Ла» часто были площадкой для встреч между министрами обороны США и КНР. В прошлом году, например, Остин встречался в Сингапуре с тогдашним главой Минобороны КНР Вэй Фэнхэ.

Министерство обороны КНР подтвердило, что Ли примет участие в работе форума. Отказ китайской стороны пришел менее чем через две недели после того, как президент Байден заявил на саммите G7 в Хиросиме, что он ждет неминуемого потепления отношений между двумя странами, которые сейчас находятся в самой низкой точке за последние десятилетия. Байден заявил, что обдумывает снятие санкций с Ли, но Госдеп, как нередко бывает при нынешней администрации, буквально на следующий день опроверг его слова.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан недавно встречался в Вене с Ван И, отвечающим в ЦК КПК за иностранные дела, что политологи посчитали как очень редкий в последнее время положительный знак.

На прошлой неделе в Вашингтоне состоялась встреча министров торговли Китая и США: Ван Вэньтао и Джиной Раймондо. Это был, кстати, первый визит высокопоставленного китайского чиновника в Вашингтон с 2020 года. Он также встретился в Детройте на торговой конференции АПЕК с торговым представителем США Кэтрин Тай.

Очевидно, в Пекине выбирают, с кем встречаться, а с кем не встречаться по степени жесткости антикитайских высказываний и заявлений американских чиновников. Так, кроме Ллойда Остина, Пекин отказался согласовывать новую дату рабочего визита главы внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкена, который отменил визит в феврале из-за конфликта, связанного с якобы китайским воздушным шаром шпионом. По словам Глейзер, китайцы явно лучше относятся к чиновникам, отвечающим за экономику (Раймондо и Джанет Йеллен), чем к политикам и военным.